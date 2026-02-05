© Фейсбук Плажен бар до дискотека "Лазур“ в Слънчев бряг изгоря до основи. Заведението е пламнало преди около час. Свидетели съобщават за Burgas24.bg, че пушекът е гъст и се вижда от километри.



На място са се отзовали екипи на пожарната и полицията. Все още не е ясна причината за пожара.



