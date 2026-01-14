ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Изслушват кандидатите за европейски прокурор от България
Автор: Илиана Пенова 10:03Коментари (0)134
© Булфото
Във Висшия съдебен съвет започва изслушването на кандидатите за български европейски прокурор, предава Булфото.

Кандидатите са седем. Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател. Това са Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева. От тях ще бъдат избрани трима кандидати. На изслушването днес не се яви Бойко Атанасов.

Министърът на правосъдието ще внесе номинациите за одобрение от МС, а след това те се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Предпочитаме българи, но липсват кадри, а работниците ...
09:55 / 14.01.2026
БСК скочи яростно срещу Законопроекта за максималната търговска н...
09:42 / 14.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на деп...
09:37 / 14.01.2026
Вирусолог: Само за ден-два може да се развие пневмония
09:33 / 14.01.2026
България е в центъра на черния пазар на цигари в Румъния
09:14 / 14.01.2026
БНБ предупреди: Никога не взимайте такива евробанкноти, ще бъдат ...
08:51 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: