|Изслушват кандидатите за европейски прокурор от България
Кандидатите са седем. Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател. Това са Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева. От тях ще бъдат избрани трима кандидати. На изслушването днес не се яви Бойко Атанасов.
Министърът на правосъдието ще внесе номинациите за одобрение от МС, а след това те се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция.
