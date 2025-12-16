ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, без Зафиров
- Насрочва заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).
- Излъчи група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.
- Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.
Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 35
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж
14:08 / 16.12.2025
По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност
12:44 / 16.12.2025
Необосновано високи цени в 65 магазина установиха проверки на НАП...
13:01 / 16.12.2025
Извънредна ситуация на летището в София
11:46 / 16.12.2025
"ДПС - Ново начало" отиде на консултации при президента Радев
11:55 / 16.12.2025
Търговец: Рискувам санкции за липса на евромонети въпреки опитите...
11:13 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS