Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, без Зафиров

На провелото се днес заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП бяха взети следните решения:



- Насрочва заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).



- Излъчи група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.



- Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.



Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства.