Изплащаме автомобили на лизинг за над 3.57 млрд. лева
Автор: Десислава Томева 08:33Коментари (0)323
©
Коли за над 3,57 млрд. лева изплащат фирми и граждани към края на юни, показват данните на БНБ.

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили нарастват с 19,4 на сто (580 млн. лв.) на годишна база и с 5 на сто (169,2 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2025 година. Те заемат на д половината от всички лизинги, отчита банката.

Само гражданите изплащат лизинги за почти 1,6 млрд. лв., като сумата нараства с 24% (308,4 млн. лв.) на годишна база и с 6,1% (91 млн. лв.) в сравнение с края на март 2025 година.

Драстично нарастват необслужваните вземания, които стигат 112.3 млн. лв. Те се увеличават с 27.6% (24.3 млн. лв.) спрямо края на юни 2024 г., a намаляват с 2.4% (2.7 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2025 година.

В същото време лизингите на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,435 млрд. лв., като намаляват на годишна база с 1,6 на сто (22,8 млн. лв.)  и с 0,5 на сто (6,5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2025 година, пише pariteni.bg. Относителният им дял е 21,4 на сто в края на юни 2025 г. при 23,8 на сто в края на същия месец на 2024 година.

Относителният им дял е 53,4 на сто в края на юни 2025 г. при 48,9 на сто в края на юни 2024 година.

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на юни 2025 г. са почти 7,1 млрд. лева (7,094 млрд. лв., 3,2 на сто от  прогнозния брутен вътрешен продукт), при 6,481 млрд. лв. в края на юни 2024 година, съобщава Българската народна банка (БНБ).

На годишна база тези вземания нарастват с 9,5 на сто (613,6 млн. лв.), а на тримесечна с 2,9 на сто (197,7 млн. лв.). 

Вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1,487 млрд. лв., като нарастват както на годишна, така и на тримесечна база с 2,5 на сто (35,7 млн. лв.). Относителният им дял намалява от 23,7 на сто в края на юни 2024 г. до 22,2 на сто в края на същия месец на 2025 година.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

