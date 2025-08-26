ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Изпепелената истина в архивите на БКП: 35 години от едно от най-паметните събития на Прехода
Ето какво пишат от синята партия:
Всъщност по-важният въпрос е какви са последствията от този акт. И от дистанцията на повече от три десетилетия отговорът изглежда по-ясен: с документите изгоря и истината за много хора и събития, това помогна на БКП по-лесно да изпълни завета на Тодор Живков - да превърне политическата си власт от тоталитарния режим в икономическа по време на прехода.
Изпепелената истина в архивите на БКП и неосъществената лустрация са главните причини и до днес да сме оплетени в мрежите на бившата ДС и наследниците на висшата комунистическа номенклатура.
И в този факт се крие отговорът на въпроса: защо сме най-бедната страна в ЕС?
Затова беше толкова важно да влезем в еврозоната, за да може европейските финансови и икономически правила да разсекат олигархичните възли по съветски модел, които задушават България и до днес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мъж бе нападнат от мечка в Родопите, кучето му го спаси
08:41 / 26.08.2025
Лекар за състоянието на Марти: Никой не може да даде прогноза
08:36 / 26.08.2025
Температурите тази сутрин паднаха до едва 4 градуса!
08:09 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от рабо...
08:29 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Хиляди българи са именици
08:00 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS