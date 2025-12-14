Изненада - тази община е с най-ниските данъци в България

© Монтана е областта с най-ниското усреднено ниво на местните данъци през 2025 годинана, на първо място по образование в страната е област Смолян. Това показва изследване на Института за пазарна икономика.



И в тазгодишното издание най-високите оценки както за икономическото, така и за социалното развитие са за столицата. Проследяването на представянето на отделните регионални данни в различните категории обаче показва, че редица други области заслужават признание за развитието на една или друга сфера от икономическия и социален живот.



Доходи и стандарт на живот: Стара Загора



Областта се нарежда на трето място в тази категория (след столицата и Варна). Брутният вътрешен продукт на човек от населението в Стара Загора е вторият най-висок, а заплатите отбелязват най-големият ръст в страната. Размерът на пенсиите също е сравнително висок. Нивото на бедност в областта обаче все още остава над средното.



Пазар на труда: Русе



Заетостта продължава да нараства и става все по-висока от средната, достигайки 81,1% (при 76,8% в страната) през 2024 година. Безработицата пък е ниска. Русе е сред областите с най-добър образователен статус на работната сила. Предизвикателство остава сравнително ниският дял на населението в трудоспособна възраст.



Инвестиции и бизнес: София



София е втората област (след столицата) с най-висока инвестиционна и бизнес активност. Именно София е областта с най-висока стойност на произведената продукция на нает и дял на приходите от износ – почти двойно по-големи нива от средните за страната. Вътрешните и външните инвестиции продължават да нарастват. Високо остава и усвояването на европейските фондове.



Инфраструктура: Варна



Гъстотата на пътната и железопътната мрежи във Варна е по-висока от средната за страната. Областта е и сред първенците по дял на автомагистралите и първокласните пътища, както и по качество на пътната настилка. Сравнително голяма част от населението живее в селища с обществена канализация и с такава, свързана с пречиствателна станция за отпадъчни води.



Местни данъци: Монтана



Монтана е областта с най-ниското усреднено ниво на местните данъци през 2025 година. Особено големи разлики между средните нива за страната и общините в областта се наблюдават по отношение на данъчни ставки върху търговията на дребно, превозните средства, недвижимите имоти на юридическите лица.



Администрация и управление: Пловдив



Общините в Пловдив получават високи оценки едновременно при оценката за прозрачността на тяхната работа и при самооценката си за развитието на електронното правителство и на предоставянето услуги на "едно гише" през 2025 година. Пловдив е и сред областите с най-голям дял на собствените приходи на общините и най-високо покритие на общинските разходи с местни приходи.



Демография: Сливен



Демографската картина в Сливен остава една от най-благоприятните в страната основно благодарение на сравнително високата раждаемост. Именно Сливен е областта с най-висок дял на децата до 4-годишна възраст – 6,2% (при 4,4% в страната) през 2024 година. Делът на населението над 65-годишна възраст е нисък. Гъстотата на населението е малка. Областта обаче не успява да привлича население и коефициентът на механичен прираст е отрицателен.



Образование: Смолян



Смолян продължава да е сред първенците в тази категория. Именно Смолян е областта с най-висок дял на децата в предучилищното и в прогимназиалното образование. Резултатите на учениците са високи – на второ място по успех на матурата по български език и литература.



Здравеопазване: Плевен



Осигуреността на областта с лекари е значително по-висока от средната за страната както по отношение на общопрактикуващите лекари, така и що се отнася до лекарите от водещите специалности. Плевен остава и областта с най-голяма леглова база в страната – 13,3 легла на хиляда души в многопрофилните болници при 6,2 легла на хиляда души в страната. Използваемостта на леглата също е над средната.



Сигурност и правосъдие: Търговище



Често в по-малките и слабо развити области регистрираните престъпления са сравнително малко, а правораздаването – относително бързо. Търговище е сред областите с най-нисък относителен брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността и втората област по разкриваемост на престъпленията. Областта е и на второ място по най-висок дял на административните и гражданските дела, приключили в тримесечен срок.



Околна среда: Пазарджик



Основната причина за доброто представяне на Пазарджик в тази категория е първото място на областта по инсталираните ВЕИ мощности. Висока е оценката и заради сравнително големия дял на горската територия и ниската нужда от охлаждане. Образуваните битови отпадъци са много, но голяма част от тях се предават за третиране и рециклиране.



Култура и туризъм: Бургас



Бургас заема първото място в тази категория основно заради силното представяне на туризма. Дори претеглени през населението, броят на леглата и реализираните нощувки в областта са около шест пъти повече в сравнение със средните за страната. Посещенията на местните музеи, кина, театри и библиотеки, отнесени към населението, са около средните за страната.