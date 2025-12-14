ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Изненада - тази община е с най-ниските данъци в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:09Коментари (0)430
©
Монтана е областта с най-ниското усреднено ниво на местните данъци през 2025 годинана, на първо място по образование в страната е област Смолян. Това показва изследване на Института за пазарна икономика.

И в тазгодишното издание най-високите оценки както за икономическото, така и за социалното развитие са за столицата. Проследяването на представянето на отделните регионални данни в различните категории обаче показва, че редица други области заслужават признание за развитието на една или друга сфера от икономическия и социален живот.

Доходи и стандарт на живот: Стара Загора

Областта се нарежда на трето място в тази категория (след столицата и Варна). Брутният вътрешен продукт на човек от населението в Стара Загора е вторият най-висок, а заплатите отбелязват най-големият ръст в страната. Размерът на пенсиите също е сравнително висок. Нивото на бедност в областта обаче все още остава над средното.  

Пазар на труда: Русе

Заетостта продължава да нараства и става все по-висока от средната, достигайки 81,1% (при 76,8% в страната) през 2024 година. Безработицата пък е ниска. Русе е сред областите с най-добър образователен статус на работната сила. Предизвикателство остава сравнително ниският дял на населението в трудоспособна възраст.

Инвестиции и бизнес: София

София е втората област (след столицата) с най-висока инвестиционна и бизнес активност. Именно София е областта с най-висока стойност на произведената продукция на нает и дял на приходите от износ – почти двойно по-големи нива от средните за страната. Вътрешните и външните инвестиции продължават да нарастват. Високо остава и усвояването на европейските фондове.

Инфраструктура: Варна

Гъстотата на пътната и железопътната мрежи във Варна е по-висока от средната за страната. Областта е и сред първенците по дял на автомагистралите и първокласните пътища, както и по качество на пътната настилка. Сравнително голяма част от населението живее в селища с обществена канализация и с такава, свързана с пречиствателна станция за отпадъчни води.  

Местни данъци: Монтана

Монтана е областта с най-ниското усреднено ниво на местните данъци през 2025 година. Особено големи разлики между средните нива за страната и общините в областта се наблюдават по отношение на данъчни ставки върху търговията на дребно, превозните средства, недвижимите имоти на юридическите лица.

Администрация и управление: Пловдив

Общините в Пловдив получават високи оценки едновременно при оценката за прозрачността на тяхната работа и при самооценката си за развитието на електронното правителство и на предоставянето услуги на "едно гише" през 2025 година. Пловдив е и сред областите с най-голям дял на собствените приходи на общините и най-високо покритие на общинските разходи с местни приходи.    

Демография: Сливен

Демографската картина в Сливен остава една от най-благоприятните в страната основно благодарение на сравнително високата раждаемост. Именно Сливен е областта с най-висок дял на децата до 4-годишна възраст – 6,2% (при 4,4% в страната) през 2024 година. Делът на населението над 65-годишна възраст е нисък. Гъстотата на населението е малка. Областта обаче не успява да привлича население и коефициентът на механичен прираст е отрицателен. 

Образование: Смолян

Смолян продължава да е сред първенците в тази категория. Именно Смолян е областта с най-висок дял на децата в предучилищното и в прогимназиалното образование. Резултатите на учениците са високи – на второ място по успех на матурата по български език и литература. 

Здравеопазване: Плевен 

Осигуреността на областта с лекари е значително по-висока от средната за страната както по отношение на общопрактикуващите лекари, така и що се отнася до лекарите от водещите специалности. Плевен остава и областта с най-голяма леглова база в страната – 13,3 легла на хиляда души в многопрофилните болници при 6,2 легла на хиляда души в страната. Използваемостта на леглата също е над средната.

Сигурност и правосъдие: Търговище

Често в по-малките и слабо развити области регистрираните престъпления са сравнително малко, а правораздаването – относително бързо. Търговище е сред областите с най-нисък относителен брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността и втората област по разкриваемост на престъпленията. Областта е и на второ място по най-висок дял на административните и гражданските дела, приключили в тримесечен срок.

Околна среда: Пазарджик  

Основната причина за доброто представяне на Пазарджик в тази категория е първото място на областта по инсталираните ВЕИ мощности. Висока е оценката и заради сравнително големия дял на горската територия и ниската нужда от охлаждане. Образуваните битови отпадъци са много, но голяма част от тях се предават за третиране и рециклиране.  

Култура и туризъм: Бургас

Бургас заема първото място в тази категория основно заради силното представяне на туризма. Дори претеглени през населението, броят на леглата и реализираните нощувки в областта са около шест пъти повече в сравнение със средните за страната. Посещенията на местните музеи, кина, театри и библиотеки, отнесени към населението, са около средните за страната.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Танкерът "Кайрос" е готов за изтегляне
14:12 / 14.12.2025
Клиентка си купи шпеков салам, но после обясни, че не става и за ...
13:55 / 14.12.2025
Първият държавен "Магазин за хората" отваря утре в най-близкия до...
13:23 / 14.12.2025
Ограничения заради протестите на гръцките фермери
13:44 / 14.12.2025
Пролетта се завръща
12:41 / 14.12.2025
Хампарцумян: Не е краят на света, проблемът ни е друг
12:25 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Държавата създава "Магазин за хората"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: