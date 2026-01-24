ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Изненада – пенсиите се плащат и с дарения
Това става ясно от отговор на подуправителя на НОИ Ивайло Здравков на запитване на "Сега" какви дарения са постъпили миналата година в осигурителния институт и как са използвани. Повод за въпроса беше инициативата на Делян Пеевски парламентарната му група да дари заплатите си за декември за коледни добавки на пенсионерите. Така 29-те депутати на ДПС-НН, начело с него, дариха общо 296 962,21 лв. (151 834,37 евро). Отделно 28 кметове на Пеевски също дариха заплатите си, което е донесло още 138 110,37 лв. (70 614,71 евро) във фонд "Пенсии".
Първото дарение - от депутатите, е постъпило от Народното събрание на 19 декември. Второто - от кметовете, е постъпило по банковата сметка на НОИ в началото на тази година. Общата сума от дарения за 2025 г. е с няколко хиляди лв. по-висока от преведената от името на ПГ на ДПС-НН – 302 662,21 лв. (154 748,73 евро), но НОИ не разполага с по-детайлна информация по този въпрос. През 2025 г. няма постъпили дарения от други народни представители или парламентарни групи.
297 хил. лв. са внушителна сума за едномесечните възнаграждения на 29 души, но са капка в морето за огромния бюджет на НОИ. Към края на ноември 2025 г. разходите за пенсии са почти 22 млрд. лв., показват последните данни за изпълнението на бюджета. Приходите от осигуровки са под 13,7 млрд. лв., което означава, че останалото трябва да се покрие с трансфер от бюджета, т.е. от данъците ни. За 11 месеца на 2025 г. трансферът е 11,2 млрд. лв.
Дори да можеше да се заявява воля за кои пенсионери да отидат даренията, заплатите на ДПС-НН пак нямаше да са точно за коледни добавки, тъй като те бяха платени този път заедно с пенсиите на 5 декември, а раздаването приключи на 19 декември – в деня, когато е постъпило първото дарение на депутатите. Тази Коледа добавките бяха по 120 лв. за 536 000 пенсионери под линията на бедност, като необходимата сума дойде от бюджета и е 64,32 млн. лв.
Решението за добавките бе взето на 26 ноември след вихрушка от политически изяви по въпроса. Първо десетина дни преди това Деница Сачева предупреди, че добавки няма да има. Това породи порой от партийни призиви да има - на Пеевски и на БСП, след което се материализира и предложение на Съвета за съвместно управление. Междувременно Сачева поиска от социалното министерство законопроект, с който добавките за Коледа и Великден да станат нещо постоянно, но при по-строг преглед на финансовите възможности на получателите, като вече се дават не само на пенсионери, а на всички уязвими групи. Този законопроект е готов, стана ясно преди дни, но никой все още не го е виждал.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жени с красиви имена имат повод да почерпят
08:20 / 24.01.2026
Сбогуваме се с Калин Терзийски
08:21 / 24.01.2026
Пампорово посреща част от депутатите
08:20 / 24.01.2026
Докъде доведе таванът на цените в 9 други държави
08:23 / 24.01.2026
Неприятно време ни очаква днес
08:19 / 24.01.2026
Семерджиев осъди затвора, карцерът го потиснал
23:00 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS