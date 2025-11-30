ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
Министър Вълчев участва кръглата маса, посветена на бъдещите компетентности в епохата на изкуствения интелект. Той представи политиките на България в областта на дигиталната трансформация и интегрирането AI инструменти в учебния процес и подкрепата за учителите. “За да подготвим учениците за бъдещето, трябва да ги научим да учат за изкуствен интелект, с изкуствен интелект и отвъд изкуствен интелект- тоест да запазят човешкото и да могат да се справят и без него. Фундаменталните знания и умения ще останат много важни, но също така трябва да създадем механизъм за гъвкава ревизия на учебните програми в бъдеще, тъй като технологиите се променят по-бързо от процесите в публичните системи ", каза министърът.
В рамките на дискусията бяха обсъдени темите за адаптирането на учебните програми към технологичните промени и трансформирането на ролята на учителя, както и подготовката на младите хора за икономиката на бъдещето.
ОИСР изготвя документ с общи насоки към държавите за внедряване на изкуствен интелект в образователните системи, който ще излезе официално в началото на 2026 г. Предвижда се в следващото международно изследване PISA през 2029 г. да има модул за измерване на умения, свързани с изкуствения интелект, стана ясно по време на форума.
Във форума участват още президентът на Словакия Петер Пелегрини, председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, еврокомисарят и изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия Роксана Мънзату и генералният секретар на ОИСР Матиас Корман.
