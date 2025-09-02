ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Издирват 43-годишен мъж, колата му е засечена на АМ "Тракия"
Автор: Цвети Христова 16:20Коментари (0)977
©
По молба на близките СДВР издирва 43-годишен мъж от София. Станислав Василев Юмерски е на 43 години от ж.к. "Овча купел“.

Мъжът е в неизвестност от началото на август.

Той е напуснал дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния“. На 20 август колата е засечена от тол камера на АМ "Тракия" край пътен възел Памукчии, в посока Бургас.

Юмерски е висок около 1,80 метра, с нормално телосложение. Според близките му той е с кафяви очи и прошарена коса. Няма данни за облеклото му.

Ако имате информация за местонахождението му, сигнализирайте на тел. 112, 02 9821760, 02 9821755 или в най-близкото поделение на МВР.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Виктор Илиев е шофирал със 199 км/ч, употребявайки райски газ от ...
14:53 / 02.09.2025
Таков каза какво се вижда на записите и заяви: Това за мен е равн...
15:14 / 02.09.2025
Министър-председателят категоричен: Няма да се вдига ДДС и други ...
14:45 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитит...
15:15 / 02.09.2025
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси, е като сле...
14:46 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съединението и празник на Пловдив
Други спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: