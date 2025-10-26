Издирват 13-годишната Доби Янева

© Facebook Издирват 13-годишно момиче от село Боряна, община Дългопол. За това сигнализира Доби Янева във своя личен Facebook профил.



Публикуваме целия текст без редакторска намеса:



ИЗДИРВА СЕ!



Мария Симеонова на 13 години.



Последно е видяна около 9:00 часа сутринта в района на гимназията в град Дългопол.



Облечена е с бял анурак и черна грейка. Момичето е от село Боряна.



Моля, ако някой има информация или я е забелязал,



свържете се незабавно с полицията



или на телефон 0892 062 017 (Станислава – майка на Мария)



Моля, споделете публикацията, за да достигне до повече хора!



Всеки споделен пост може да помогне!