|Издирват 13-годишната Доби Янева
Публикуваме целия текст без редакторска намеса:
ИЗДИРВА СЕ!
Мария Симеонова на 13 години.
Последно е видяна около 9:00 часа сутринта в района на гимназията в град Дългопол.
Облечена е с бял анурак и черна грейка. Момичето е от село Боряна.
Моля, ако някой има информация или я е забелязал,
свържете се незабавно с полицията
или на телефон 0892 062 017 (Станислава – майка на Мария)
Моля, споделете публикацията, за да достигне до повече хора!
Всеки споделен пост може да помогне!
