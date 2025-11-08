Избраха Николай Денков за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"

© Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател. Това съобщиха от формацията на своята Фейсбук страница.



"Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в устава, гласувани от Общото събрание на ПП тази есен", пишат още в публикацията.



"Фокус" припомня, че през септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на формацията.