ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Избраха Николай Денков за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"
"Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в устава, гласувани от Общото събрание на ПП тази есен", пишат още в публикацията.
"Фокус" припомня, че през септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на формацията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Може да се опарите с над 300 лева за нещо, което струва по-малко
14:08 / 08.11.2025
Директорът на Рали "Пампорово": Преди 2 г. проведохме ралито като...
13:38 / 08.11.2025
Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са и...
10:29 / 08.11.2025
Синоптици: Идват дъжд и сняг до часове
12:02 / 08.11.2025
Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се проти...
09:46 / 08.11.2025
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS