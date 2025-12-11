ИЗПРАТИ НОВИНА
Изберете своя нов смартфон с 0% лихва от празничната селекция на A1
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:58Коментари (0)128
В празничния месец A1 предлага на клиентите си възможност да обновят своя смартфон с едни от най-актуалните модели на сезона – всички с 0% лихва при 24-месечен лизинг и план Unlimited. Сред специалните предложения са iPhone 17 Pro, Motorola Razr 60, Samsung Galaxy S25 FE и Oppo Reno 14. Така потребителите могат да посрещнат Коледа с устройства, които комбинират мощен хардуер, усъвършенствани камери и интелигентни AI функции – при изгодни условия. Офертите са валидни до 31 декември.

iPhone 17 Pro е част от най-мощната Pro серия на Apple досега. Смартфонът е с нов дизайн, по-голяма батерия, по-добро охлаждане и още по-висока издръжливост. Тройната система от 48MP Pro камери с най-дългия зуум в iPhone – до 8x с оптично качество, предлага детайлни снимки и по-добри кадри при слаба осветеност. В допълнение, функции като Clean Up и ProRes видео улесняват и любители, и по-напреднали създатели на съдържание. 19 Pro чипът, Apple Intelligence и iOS 26 добавят интелигентни инструменти за писане, превод и търсене на информация, така че смартфонът да е еднакво удобен и за работа, и за забавление. В периода на кампанията iPhone 17 Pro 256 GB се предлага на цена от 87,06 лв./44,51 евро на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra и 0% лихва.

Galaxy S25 FE е най-тънкият модел от FE серията и разполага с голям 6,7-инчов 120 Hz FHD+ дисплей, идеален за скролване онлайн, гледане на видеа и игри. Тройната 50MP камера с ProVisual Engine и Nightography режим улавя ярки и детайлни кадри дори през нощта, а Galaxy AI добавя функции като Generative Edit за лесна корекция на избораженията и Audio Eraser за премахване на шум от видеа. Инструменти като Circle to Search и Writing Assist улесняват търсенето на информация и писането в ежедневието. Батерията от 4 900 mAh издържа цял ден и се зарежда бързо, а Gorilla® Glass Victus+ и IP68 защита правят телефона устойчив на ежедневните предизвикателства. Galaxy S25 FE 128 GB се предлага в комплект със слушалки ttec Mode за 44,16 лева/22,58 евро на месец за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.

Motorola Razr 60 съчетава модерна сгъваема форма с удобството на големия 3.6-инчов външен екран, който позволява да проверявате съобщения, да управлявате музика или дори да снимате, без да отваряте телефона. Системата от камери с 50 MP основен сензор и 13 MP ултраширокоъгълен обектив, подпомагана от moto ai, улавя ярки и детайлни празнични кадри, а 32 MP предната камера гарантира отлични селфита. Моделът работи бързо и плавно, благодарение на процесора MediaTek Dimensity 7400X, а батерията от 4500 mAh издържа цял ден. Моделът е достъпен на цена от 28,32 лева/14,48 евро на лизинг за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.

Oppo Reno 14 впечатлява с тънък, лек и стилен дизайн – в тон с всеки празничен тоалет, както и 6,59-инчов AMOLED дисплей. Основната 50 MP камера с водеща в индустрията AI Flash светкавица улавя ясни и детайлни снимки, а 4K видеото ще запечата всеки нюанс и преход. В допълнение, AI инструментите за редакция на снимки помагат за бърза и лесна обработка – корекция на кадри, премахване на обекти или подобряване на цветове само с няколко докосвания. Oppo Reno 14 разчита на мощния MediaTek Dimensity 8350 и батерия от 6000 mAh с 80W SUPERVOOC бързо зареждане, за да сте спокойни през целия ден. До 31 декември моделът може да бъде закупен от А1 за 34,98 лв./17,88 евро на месец за 24 месеца и 0% лихва с план Unlimited Ultra.

Можете да разгледате пълната празнична селекция смартфони с 0% лихва онлайн на a1.bg.







