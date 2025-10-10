ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иво Сиромахов буквално срина със земята депутатите на Слави Трифонов: Вкарайте ме в затвора!
Тошко,
Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.
Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.
В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?
Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?
Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – "никога с Борисов, никога с Пеевски“?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
Не ми отговаряй.
Знам отговорите.
И ти ги знаеш.
