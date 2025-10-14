ИЗПРАТИ НОВИНА
Иво Сиромахов: Реших да напусна, вече няма какво да ни свързва
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41
"Поправката бе ясно намерение да се сложи ръка върху медиите и свободните гласове. Нашите пътища се разминаха по въпроса със свободата на словото. Основната ценност, за които сме настоявали през годините, е именно тя. Влизали сме в остри конфликти още от времето на "Хъшове" с тогава действащи политици и битката за всички за свободата на словото.

И тази поправка в закона, която се опитват да прокарат, аз я приех като предателство спрямо цялата ни предишна история. Защото със същите тези хора, с които сме стояли рамо до рамо, сме отстоявали тази ценност. А когато тя изчезне, вече няма какво да ни свързва. Затова реших да напусна".

Това бяха първите публични думи на Иво Сиромахов след раздялата му с телевизия "Седем осми" и Слави Трифонов. Признанието доскорошният водещ направи в "Контракоментар с Асен Генов" в платформата Ютуб.

"Моето условие да работя, след като беше създадена партията - където очевидно съм извън нея и не споделям нейните цели и идеали, каквито не виждам - беше да имам пълна свобода в телевизията. Досега я имах, при мен можеше да се каже всичко и без монтаж, нямаше опит за цензура. Но ето, че и това се случи. Нямах грам ограничение през годините и това бе причината да работя тук. За мен е важно да спя спокойно и да се гледам в огледалото, без да ме е срам от това, което виждам", добави Сиромахов.








Още новини от Национални новини:
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
10:28 / 14.10.2025
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловск...
10:05 / 14.10.2025
Надрусан пловдивчанин подкара товарен автомобил
10:06 / 14.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите ка...
09:15 / 14.10.2025
Проф. Ива Христова: Грипът е много заразен
09:23 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в Южна България
09:22 / 14.10.2025

