|Иво Сиромахов: Реших да напусна, вече няма какво да ни свързва
И тази поправка в закона, която се опитват да прокарат, аз я приех като предателство спрямо цялата ни предишна история. Защото със същите тези хора, с които сме стояли рамо до рамо, сме отстоявали тази ценност. А когато тя изчезне, вече няма какво да ни свързва. Затова реших да напусна".
Това бяха първите публични думи на Иво Сиромахов след раздялата му с телевизия "Седем осми" и Слави Трифонов. Признанието доскорошният водещ направи в "Контракоментар с Асен Генов" в платформата Ютуб.
