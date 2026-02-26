Иво Сиромахов: Аз съм потресен!

© "Днес е 26 02 2026. Аз съм потресен!". По този лаконичен, но и силно ироничен начин Иво Сиромахов коментира в социалната мрежа Фейсбук днешната дата. Според някои огледалната дата активира мощен късмет и успех, превръщайки този четвъртък в ден на абсолютни чудеса. Писателят ни обаче очевидно не смята така.



"Не трябва да сте потресен, а да усетите благословията на този ден, изпълнен с мощна енергия, г-н Сиромахов. Само веднъж на не знам колко хиляди години ще се падне да е този ден.



Сложете в портфейла си скилидка чесън, червен конец и косъм от малко мъжко прасенце. Ще видите как ще Ви потръгне годината. Амин!", отново с голямо чувство за хумор му отговаря негов последовател.