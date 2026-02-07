ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Иван Петков: Вижда се, че има живот
Автор: Елена Николова 12:36Коментари (0)482
©
Вижда се, че има живот. Това е най-важното за нашата партия, след всичко, което се случи след това пагубно управление, в което БСП участваше, заяви пред журналисти Иван Петков преди началото на 51-ия Конгрес на партията.

Той изрази желанието си за сплотеност, както и за това грешките, допускани до момента, да не се повтарят. 

"На 100% ще се стигне до избор на нов председател. БСП има нужда от промяна, която на този момент няма как да се случи. Надявам се след изборите пак да се съберем и да говорим къде са ни вътрешните грешки", категоричен бе Петков.


Още по темата: общо новини по темата: 2
07.02.2026 »
07.02.2026 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Атанас Зафиров подаде оставка
13:15 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
12:55 / 07.02.2026
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше о...
13:16 / 07.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Борислав Гуцанов: Конгресът на БСП е "жив организъм" и преломна т...
11:54 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сирене...
11:22 / 07.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
17:25 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Грипна епидемия обхвана страната
Зима 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: