Иван Петков: Вижда се, че има живот

© Вижда се, че има живот. Това е най-важното за нашата партия, след всичко, което се случи след това пагубно управление, в което БСП участваше, заяви пред журналисти Иван Петков преди началото на 51-ия Конгрес на партията.



Той изрази желанието си за сплотеност, както и за това грешките, допускани до момента, да не се повтарят.



"На 100% ще се стигне до избор на нов председател. БСП има нужда от промяна, която на този момент няма как да се случи. Надявам се след изборите пак да се съберем и да говорим къде са ни вътрешните грешки", категоричен бе Петков.