Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни
Автор: Десислава Томева 23:14
© БНТ
Най-тежкото е да се загуби човешки живот. Към днешна дата основната причина за тази трагедия е природата, този природен катаклизъм. Ще бъде обследван всеки елемент и ако има човешка намеса тя ще бъде намерена и всеки ще бъде наказан. Аз лично съм разпоредил на ДНСК още от утре ще проверят всички документи на сградите и при най-малкото нарушения - компромис няма да има, това го казвам със сигурност, това заяви в "Панорама" регионалният министър Иван Иванов.

"Обяснявахме си коя политическа сила е първа, коя е втора - коя има по-голяма тежест на изборите и от влизане в такава кампания институциите забравиха за какво са там - и това е най-краткият път да се стигне до подобна трагедия".

Този кабинет беше създаден, за да "спре безвремието", заяви регионалният министър. Каза още, че има изключително сериозни забележки по отношение на магистрала "Хемус".

"Снощи до късно водих разговори с ръководството на АПИ с точни и ясни указания как да се действа, а днес видяхме точно обратното. И моите критики към тях са изключително сериозни. Включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени по най-сериозния начин. Предупреждавам, ако при следващият път има подобно несправяне с техните ангажименти - дисциплинарните наказания няма да закъснеят".

Те не изпълниха задачите, които снощи им бяха поставени, заяви Иван Иванов.

По отношение на проблема с безводието в Брезник регионалният министър заяви, че държавата предприема бързи мерки за справяне на ситуацията в Брезник и Плевен под формата на отпускане на средства. Проблемите са идентични, заяви министърът - остарялата водопреносна мрежа.

"В Плевен ситуацията не е различна. Десетилетия местни управници са неглижирали този проблем, защото е валял дъжд. Сега когато имаме климатични изменения - тази вода изчезва, няма откъде да дойде и чешмите спират. И сега ние тръгваме да правим нещо, което с години не е правено".

 През годините всичко е занемарено. Иван Иванов поясни, че "намират помпени станции в храсти, гори - сега в момента ги възстановяваме". Тук безхаберието е било на n-та степен, заяви регионалният министър.

"Това нещо е можело да предвиди от всеки градоначалник и да го направи".

Действията са решението, а не седенето, приказването и карането, заяви регионалният министър.


