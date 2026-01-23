ИЗПРАТИ НОВИНА
Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър
Автор: ИА Фокус 13:42Коментари (0)170
От доста години съм до президента Радев в стремежа му да се разгради модела на разградената държава и да се осигури по-добро бъдеще за България. Ще продължа да бъда до него. Политическият му проект още не е факт. Бих приел да бъда служебен вътрешен министър. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и на вътрешните работи Иван Демерджиев пред NOVA.

При хипотеза, в която стане служебен министър, той би освободил всички областни директори на полицията. "Виждам огромна енергия и вярвам, че проектът на Радев ще има категоричен успех на идващите избори. Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев. Виждам много сериозен страх в мнозинството, че това, което продължаваше дълги години и беше под пълен техен контрол, приключва. Възможно е да има разрив", допълни бившият министър.

Той коментира факта, че премиерът в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп: "Очевидно правителството прави поклони в най-различни посоки, които целят оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка "Магнитски". Не може министър-председател в оставка да дефинира националния интерес ад хок, без мотиви и без това да е обсъдено никъде, особено в НС".

Демерджиев подчерта, че поканата за включване в Съвета за мир е била отправена персонално към Румен Радев. "Неуместна беше реакцията на външния министър в оставка, който се опита да "замаже" очевидното пренебрежение към правителството. Президентът обаче ясно отговори, че тъй като и двете институции са в оставка, не е редно да представляват България на форума в Давос и да вземат дългосрочни решения, които са от съществено значение за бъдещето ни и може да имат сериозни последици", заключи той. 

По думите му националната политика не бива да се гради върху нечие желание да се хареса на всички.

Демерджиев изрази мнение и по казуса с обвинител номер едно с думите: "Сарафов беше изведен от закона от поста и.ф. главен прокурор доста отдавна. Много съдебни състави потвърдиха това - той трябва да освободи кабинета и поста си. Прокурорите трябва да отговорят узурпирането не е ли престъпление. В крайна сметка КС ще го освободи от поста му", смята той.


