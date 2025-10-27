ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивайло Симеонов: "Пакост или лакомство" всъщност е диабет или затвор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:26
©
Кметът на община Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забранява празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Причината за решението е предстоящият Ден на народните будители – 1 ноември, който според кмета трябва да остане във фокуса на вниманието.

"Това е нещо необходимо. Преди девет години, когато за първи път издадохме тази забрана, целта беше да обърнем вниманието върху Деня на народните будители, а не той да бъде засенчван от нещо, което наричате празник. Хелоуин не кореспондира с нашата народопсихология и история“, заяви Симеонов пред bTV.

Кметът сподели, че идеята за забраната се родила преди години, когато срещнал деца на площада, които му казали, че няма да учат, защото празнуват Хелоуин.

"Трябваше да предизвикаме общественото внимание върху Деня на будителите. Не си мислете, че ми е приятно да ме възприемат сякаш искам да забраня нещо забавно и приятно. Но в този т.нар. празник няма нищо поучително. Говори се за ‘пакост или лакомство’, а всъщност това е диабет или затвор“, коментира още Симеонов.

Решението на кмета предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Много потребители във Facebook отговориха с публикации и събития, в които призовават за масово честване на Хелоуин, въпреки забраната.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

