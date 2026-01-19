Ивайло Мирчев: Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един глас

© Непрекъснато ще ни питат: "Ще преговаряте ли с Радев, след като слиза на терена?“ Нека кажа ясно: България няма да се крие под масата, нито ще чака къде ще я сложат на салфетката "великите сили“. Затова разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела "Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев минути след като президентът Румен Радев обяви, че подава оставка.



"Стотици хиляди българи излязоха по площадите, за да заявят волята си за скъсване със завладяната държава и с модела "Пеевски–Борисов“, за честни избори и за силна България в силна Европа. Ние сме там — на този терен — от самото начало и не сме мърдали от него, дори когато сме плащали цена.



Днес за нас задачата е ясна: освобождаване на институциите и твърдо позициониране в сърцевината на ЕС — със силно участие на България в ЕС и НАТО", написа Мирчев.



Вижте целия пост без редакторска намеса:



"Европа — по-бърза и конкурентна, по-малко бюрократична, с усилени отбранителни възможности и сигурни енергийни ресурси. Европа, която не чака, а действа — с единен и силен отговор срещу прекрояването на граници и налагането на решения от позиция на силата. Ние защитаваме европейски политики в областта на сигурността и отбраната, които гарантират суверенитета на ЕС и на неговите членове".



"От нас може да се очаква това. Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект. Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност"



"Който иска гаранции за управление, което освобождава страната от модела "Пеевски–Борисов“, прави България силна и конкурентна, с балансиран бюджет и държавни разходи до 40% от БВП, без вдигане на данъци — нека ни подкрепи на изборите и да гарантира нашето достойно място в Европа.



Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един глас. Ние гарантираме: Силна България в силна Европа!"