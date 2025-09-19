ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивайло Мирчев: България има трима премиери
Автор: Ваня Кузманова 10:42Коментари (0)253
© Булфото
"България има трима премиери - един номинален, един на когото много му се иска и един, който е истинският премиер. Първо излезе премиер номер 2 и недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това изрази недоволство към премиер номер 1", заяви пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

По думите му премиер номер 3 е истинският - голямото Д. "Ние ще пуснем въпроси до всички министри в кабинета и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски", каза още той.

Другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов посочи: "От ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт, това може би изнервя допълнително някои хора, като Алексиев", допълни той.


