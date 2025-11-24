ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ивайло Мирчев: Ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно, подкрепя ли я наистина?
"По изрично желание на китайската страна, уточняват от международния отдел на ГЕРБ и се оправдават още с протокола. Знамето обаче досега не е било махано за други международни посещения, откакто е сложено през 2022 г.", написа Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" заяви, че присъствието на украинското знаме е символ, знак на солидарност.
"Какво става със солидарността, като приберат знамето? И въобще, ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно, подкрепя ли я наистина, или просто слага там едно знаме, да се отчете пред остатъка от Европа?'', написа той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съвет: Ако видите този надпис пред заведение, бягайте далече!
19:27 / 24.11.2025
Очаква ни студена сутрин
19:00 / 24.11.2025
"Няма да ни излъжете": Млади лекари излязоха на нов протест
18:57 / 24.11.2025
Анализатор: Добре е хората да опитват да спестяват и да не правят...
19:00 / 24.11.2025
Няма да изпишат Борислав Михайлов от болницата днес, получил е кр...
17:26 / 24.11.2025
В мрачния сезон: Лекари съветват да приемаме като добавка "слънче...
17:13 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS