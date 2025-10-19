ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ива Митева: На ИТН не ни беше мястото в този кабинет
"Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи "торба, пълна с фокуси". Доказал ни е през годините, че познава добре триковете. Не знам да кажа за Трифонов – винаги ни е изненадвал. Като че ли все още и малко надежда е останало. Надявам се, да не остане в този кабинет и да изненада и самия себе си", коментира Митева.
Според нея на ИТН не е било мястото в този кабинет и те са сбъркали. Относно обясненията, че никой не може да спре една парламентарна група да даде вота си.
"Доста е наивно. При положение, че подписаха този "кордон", след това обаче казаха, че е "розов балон". При положение, че толкова правителства разсипаха, толкова парламенти се разстуриха, точно сега не им беше мястото в този кабинет. Да, Пеевски има право да даде своята заявка, защото подкрепя. Тук е важен по-скоро факторът влияние, не численост. С 29 народни представители той може да контролира целия парламент", коментира Ива Митева.
"Ще спечели, който има търпението, емоциите трябва да останат на заден план", смята тя.
След внесените законопроекти за НСО, се наблюдава силна омраза и гняв, желание за отмъщение. "Обикновено силният човек участва в диалог, аз Пеевски не съм го видяла да участва в дебат", каза Митева пред NOVA.
Тя очаква избори на пролет.
