ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Историята на българския неврохирург сред най-добрите в света
Автор: ИА Фокус 20:40Коментари (0)302
© NOVA
Проф. д-р Венелин Герганов е български лекар, чийто живот е разделен между Германия и България. Той е определян като един от най-добрите неврохирурзи в света. Работи в една от най-престижните болници в света, които лекуват болестите на мозъка в Германия. Професор Герганов преподава и в Медицинския университет в Хановер.

В студиото на NOVA неврохирургът разказа свои спомени за Бърза помощ в Радомир, където започва неговият професионален път. "Това беше в онези трудни времена  в България, когато през 1996 година завърших медицина. Времето след края на разпределението и трудното намиране на работа", спомня си той.

По думите му да отиде да работи в Радомир било решение за него и група приятели. "Там практикувах 9 месеца. Беше първият ми сблъсък с медицината в реална среда. Някой път ми беше трудно да се разбирам с пациентите, които имаха специфичен говор. Конкретната фраза, която ми трябваше време да науча, беше свързана с поканата към пациент, който трябва да легне на кушетката за преглед. Трябваше да кажа: "Изплющи се", за да легне човекът и да мога да започна прегледа".

Професорът подчерта, че си спомня с доста мили чувства за работата си в Спешната помощ. "Не само защото съм бил млад. Но това беше опит да се прави медицина при изключително лоши условия. Нашата работа беше да транспортираме по-сложните случаи до голямата болница в Перник".

Докато бил в казармата на пост той учел английски, защото "времето трябвало да се уплътнява и да се извлече максимума от военната служба, която продължавала две години". "Мозъкът трябва да се стимулира постоянно по всякакъв начин,  за да може максимално дълго да ни служи. И да не остарява", посъветва той.

Професор Герганов обясни, че институтът, в който работи, дава доста бърз и лесен достъп до здравни грижи и специалисти. "Той обаче е изключение от масовата практика в Германия. Един от големите проблеми на германското здравеопазване е трудният достъп на пациентите до специалистите. В това отношение българските пациенти са доста облагодетелствани. У нас достъпът до здравен специалист е доста по-улеснен".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Манол Генов с отговор за водната криза: Проблемът не е от 16 януа...
20:27 / 21.09.2025
Бивш екоминистър: Преди 30 години 50% от населението бе на воден ...
18:57 / 21.09.2025
Изследовател: Римската империя е създадена от хора, мигрирали от ...
18:10 / 21.09.2025
Фон дер Лайен за инцидента край Пловдив: GPS смущенията от Русия ...
15:48 / 21.09.2025
Нова схеми за източване на банкови карти, използват фалшиви услуг...
16:32 / 21.09.2025
Проф. Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбу...
15:04 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
20:28 / 19.09.2025
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Водна криза
Изкуствен интелект
Футболно първенство за ветерани
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: