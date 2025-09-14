ИЗПРАТИ НОВИНА
Историк: В България хората обичат да гледат на събитията като на футболен мач
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:24
© bgonair
Рано е да се каже дали Русия и Америка са се разбрали, или не са. Това заяви изследователят проф. д-р Александър Сивилов, който е и автор на YouTube канала "Димна завеса".

"Като следя събитията през последните няколко седмици, все повече смятам, че има известни договорености между Москва и Вашингтон... Оттук нататък събитията са много неясни. Виждаме безспорно рухването на сегашната геополитическа система - такава, каквато беше при пълната хегемония на САЩ... Сега забелязваме, че много повече страни започват да говорят за многополюсен свят - за това, че САЩ не могат да определят икономическите условия на развитие", посочи още Сивилов пред Bulgaria ON AIR. 

Мястото на Европа вече ще бъде друго

Става дума за нещо много сериозно, категоричен бе той.

"В България много хора обичат да гледат на тия събития като на футболен мач - ние сме от единия отбор, другите са лошите и играем едни срещу други - викаме за БРИКС, викаме за САЩ или за Европа. Реалността е такава, че за нас като страна е много важно да осъзнаем какви са общите процеси и да се опитаме да разберем какво може да стане. Да се опитаме да разберем първо това, че мястото на Европа - такова, каквото беше през изминалите 70-80 години, да не кажа и повече, вече ще бъде друго", прогнозира специалистът.


