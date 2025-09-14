ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Историк: В България хората обичат да гледат на събитията като на футболен мач
"Като следя събитията през последните няколко седмици, все повече смятам, че има известни договорености между Москва и Вашингтон... Оттук нататък събитията са много неясни. Виждаме безспорно рухването на сегашната геополитическа система - такава, каквато беше при пълната хегемония на САЩ... Сега забелязваме, че много повече страни започват да говорят за многополюсен свят - за това, че САЩ не могат да определят икономическите условия на развитие", посочи още Сивилов пред Bulgaria ON AIR.
Мястото на Европа вече ще бъде друго
Става дума за нещо много сериозно, категоричен бе той.
"В България много хора обичат да гледат на тия събития като на футболен мач - ние сме от единия отбор, другите са лошите и играем едни срещу други - викаме за БРИКС, викаме за САЩ или за Европа. Реалността е такава, че за нас като страна е много важно да осъзнаем какви са общите процеси и да се опитаме да разберем какво може да стане. Да се опитаме да разберем първо това, че мястото на Европа - такова, каквото беше през изминалите 70-80 години, да не кажа и повече, вече ще бъде друго", прогнозира специалистът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над Николай Кожуха...
17:31 / 14.09.2025
Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали!
17:21 / 14.09.2025
Икономист: Данъци за бедните, а богатствата защитени
17:39 / 14.09.2025
34-годишен мъж от Чепеларе e загинал от токов удар
17:22 / 14.09.2025
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските гражда...
16:15 / 14.09.2025
Бързото хранене поскъпва, посещенията падат
15:47 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS