|Истинска сензация за рибарите: Уловиха 240-сантиметрова есетра край Бяла
Според рибарите животното е на около 20 години – възраст, която допълнително подчертава колко рядка и ценна е подобна среща.
Есетрата е регистрирана като част от природозащитната инициатива "Спасител на есетрите“ и е записана под номер 192 – своеобразно "ЕГН“ в регистъра на уловените и върнати обратно екземпляри. След кратко заснемане и проверка рибата е пусната обратно, а свидетелите разказват, че тя се е отдалечила спокойно, готова да продължи живота си в естествената си среда, информира Нова тв.
Освен внушителна, есетрата се оказва и изключително красива – рядък представител на вид, който днес се среща все по-трудно. Именно затова подобни случаи дават надежда, че усилията за опазване на есетрите дават резултат.
