Днес предстои среща на президента Илияна Йотова с представители на Комисията за защита на конкуренцията.
Обект на обсъждане ще бъдат мерки, които да успокоят сътресенията в пазара заради поскъпването на горивата.
В края на миналата седмица Йотова заяви, че очаква от правителството цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените. Вчера премиерът Андрей Гюров обяви, че кабинетът работи по такъв пакет.
Служебната власт вече обяви програма за компенсации за гориво за най-уязвимите. Помощта ще е в размер от 20 евро на месец: Тези, които са до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг, платили са си данъците и глобите, ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените.
Това ще компенсира точно увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали през изминалите седмици", заяви пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров.
Мярката ще бъде активирана, ако в три последователни дни цените на масовите горива у нас се задържат над 1,60 евро за литър.
Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата?
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.