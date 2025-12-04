ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Йотова: Българските банки са готови за еврото
Конвергентните доклади показаха, че единствената институция, която свърши своята работа по подготовката на страната за въвеждане на единната валута, е Българската народна банка, припомни вицепрезидентът. Тя подчерта, че със своя голям авторитет банката е един от най-сигурните партньори на Европейската централна банка.
Илияна Йотова посочи, че еврото е само инструмент за постигане на цели, зона на сигурност, която трябва да бъде използвана по най-добрия начин за развитието на икономиката, за повишаването стандарта на живот на хората, за това България като пълноправен член да участва активно при формирането на общата финансова и парична политика и в дебатите за реформи в еврозоната и за нейното развитие.
"Българските граждани трябваше и можеше да бъдат много по-подготвени за момента, в който ще приемем единната европейска валута. За съжаление, това не се случи, защото правителството от страх избяга от откровения и честен разговор за всички възможности и рискове, когато една страна приема еврото“, заяви вицепрезидентът.
В приветствието си Йотова благодари за професионализма на хората, работещи в банковия сектор.
"Вие ни гарантирате сигурност, стабилност и предвидимост. Направихте българската банкова система институция, която има доверието на българските граждани и на международните партньори. А стабилността на банковата система е съществена част от националната сигурност на страната“, изтъкна вицепрезидентът. Да бъдат все така гъвкави и адекватни на турбулентните във вътрешнополитически и международен план времена, пожела Йотова на представителите на банковия сектор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1450
|предишна страница [ 1/242 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смър...
18:50 / 04.12.2025
Изследване на "Мяра": Натискът към властта се засилва
17:18 / 04.12.2025
И тази година Студентският празник ще премине под засилен полицей...
17:15 / 04.12.2025
След протестите в София: Даниел Митов не вижда основание да подав...
17:11 / 04.12.2025
Проф. Ива Христова: От респираторен вирус човек трудно се спасява...
15:26 / 04.12.2025
Ивайло Мирчев: Пеевски подписваше всичко, за да излезе от "Магнит...
14:24 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS