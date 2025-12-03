ИЗПРАТИ НОВИНА
Интересен празник е днес! Не яжте месо, яйца и мляко
Автор: Вилислава Ветренска 07:59Коментари (0)21
На 3 декември в църковния календар е денят, в който се почита паметта на св. пророк Софония.

Св. пророк Софоний живял в VII в. преди Христа. Той бил съвременник на пророк Йеремия и пророчествал в дните на цар Йосий.

Софоний предсказал бедствията, които трябвало да постигнат Юдея и околните страни и предвещал на юдейския народ светли времена, когато Бог щял да посети своя народ и да си избере праведни и достойни люде, които ще се уповават на името Господне, няма да вършат неправди и няма да говорят лъжа.

По признаците на деня се гадае за времето в близко бъдеще, както и за лятото:

- ако има снеговалеж сутрин - денят ще бъде ясен и слънчев;

- ако в този ден синигерът пее, а свраката се крие под покрива, скоро ще започне виелица;

- ако цял ден вали сняг - това означава слана, а ако е слънчево - това означава затопляне.

Според народните поверия каквото е времето на този ден, такова ще бъде и на 3 юни - слънчево или мрачно.

На църковния празник 3 декември, както и на всеки друг ден, църквата не одобрява псувните, клюките, сквернословието и е против алчността, завистта, мързела и отчаянието. Не можете да отказвате помощ на някой, който я иска от вас.

На този ден постите продължават и е забренено да се яде месо, мляко и яйца.

Има една специална забрана, която е свързана с празника, според народните поверия - в този ден не трябва да се говори много. В старите времена са вярвали, че мълчанието на този ден може да се отърве от нещастието и да привлече късмет.

Вярва се, че който мълчи цял ден, ще бъде красноречив през цялата година. Ако не можете да се въздържите от изричане на много думи, тогава трябва да претегляте всяка дума, която изричате.

На православния празник на 3 декември вярващите се обръщат с молитви към св. Софиния с молба за оздравяване за себе си и близките.







