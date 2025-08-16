ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Интересен празник е! Има и редица поверия
Автор: ИА Фокус 08:42Коментари (0)1010
©
На 16 август православната църква чества паметта на преподобния Йоаким Осоговски. 

Българският светец отшелник Йоаким Осоговски живял през ХІ век. Заедно със свети Гавриил Лесновски и Прохор Пшински той е сред най-известните последователи на свети Йоан Рилски, почитани у нас като създатели на духовната ни традиция. 

Роден е някъде в западните български земи и в зряла възраст дошъл в Осоговската планина. Заселил се в една пещера недалеч от сегашния град Крива паланка в Северна Македония. Посветил се на молитва и пост и прекарал остатъка от живота си тихо и праведно. Българите от околността го почитали като свят човек. 

Упокоил се в усамотение на 16 август 1105 година. Тялото му е намерено от местни ловци, на които той някога помогнал в затруднението им и те с голяма почит го навестявали от време на време. Този път те с благоговение погребали тленните му останки. След това често идвали на гроба му, за да запалят свещ.

Поверия, традиции и обичаи на празника

Ако на сутринта тревата е покрита със скреж, това означава, че на следващата година ще има голяма реколта. Ако времето е хубаво, това вещае, че пролетта ще дойде рано. При изгрев слънце червеното небе означава ветровито време.

Смята се, че на този ден не бива да се гледате в огледалото. Това правило важи особено за момичетата. В противен случай огледалото ще отнеме цялата им енергия и красота. Също така не трябва да гадаете, защото нещастията ще влязат в живота ви.

На този ден нашите предци са извършвали ритуали срещу безсъние и кошмари. Ако сте сънували нещо лошо, вземете 12 билки, завържете ги с червен вълнен конец и след това изметете леглото на нивото на възглавницата с тях.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Дядо е в кома заради направена забележка
09:23 / 16.08.2025
Вдигат парите за първо, второ и трето дете
09:28 / 16.08.2025
Проблем засяга новата минимална работна заплата
09:00 / 16.08.2025
Очаква ни динамично време! Ще се редуват жеги с дъжд и гръмотевиц...
08:58 / 16.08.2025
Собственикът на колата от касапницата: Дал съм колата на друг чов...
19:51 / 15.08.2025
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора...
18:03 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
12:22 / 14.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съживяват Братската могила
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: