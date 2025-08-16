ЗАРЕЖДАНЕ...
|Интересен празник е! Има и редица поверия
Българският светец отшелник Йоаким Осоговски живял през ХІ век. Заедно със свети Гавриил Лесновски и Прохор Пшински той е сред най-известните последователи на свети Йоан Рилски, почитани у нас като създатели на духовната ни традиция.
Роден е някъде в западните български земи и в зряла възраст дошъл в Осоговската планина. Заселил се в една пещера недалеч от сегашния град Крива паланка в Северна Македония. Посветил се на молитва и пост и прекарал остатъка от живота си тихо и праведно. Българите от околността го почитали като свят човек.
Упокоил се в усамотение на 16 август 1105 година. Тялото му е намерено от местни ловци, на които той някога помогнал в затруднението им и те с голяма почит го навестявали от време на време. Този път те с благоговение погребали тленните му останки. След това често идвали на гроба му, за да запалят свещ.
Поверия, традиции и обичаи на празника
Ако на сутринта тревата е покрита със скреж, това означава, че на следващата година ще има голяма реколта. Ако времето е хубаво, това вещае, че пролетта ще дойде рано. При изгрев слънце червеното небе означава ветровито време.
Смята се, че на този ден не бива да се гледате в огледалото. Това правило важи особено за момичетата. В противен случай огледалото ще отнеме цялата им енергия и красота. Също така не трябва да гадаете, защото нещастията ще влязат в живота ви.
На този ден нашите предци са извършвали ритуали срещу безсъние и кошмари. Ако сте сънували нещо лошо, вземете 12 билки, завържете ги с червен вълнен конец и след това изметете леглото на нивото на възглавницата с тях.
