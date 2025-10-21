ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18Коментари (0)1718
© bTV
Вчера полицията съобщи, че задържаният при случая с 15-годишното момче в столичен търговски център, също е едва на 15 години, а вече е с криминално минало.

Какви обаче са били неговите предишни прояви и каква присъда може да получи?

"Двете момчета са се познавали, връстници са били и между тях е имало напрежение и предишен конфликт. Във фаталната вечер двамата се засичат, първоначално възниква конфликт извън сградата на търговския център, впоследствие влизат в сградата, засичат се, напрежението ескалира и се стига до фаталния удар – но всичко се развива много бързо, в рамките на няколко минути“, припомни пред bTV гл. инспектор Стефан Попов, началник на сектор "Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР.

На въпрос дали са ясни причините за трагедията и възникналия конфликт, той увери, че разследващите вече имат информация, но не сподели детайли, заради образуваното досъдебно производство. Единствено отрече версията, която се разпространи в някои медии – че до инцидента се е стигнало заради момиче.

В миналото си задържаният 15-годишен е извършвал кражби и грабежи. От 2022 г. досега има регистрирани няколко кражби и един грабеж.

С него е било работено в детска педагогическа стая, увери ст. инспектор Ваня Цонкова от отдел "Детска престъпност“ към СДВР.

"Бил е настанен в център от семеен тип в с. Лесново, където той често е бягал, тъй като е бил неглижиран от родителите си и е водил предимно скитнически начин на живот. В края на 2024 г. с решение на съда е върнат при родителите и оттогава той живее при тях“, заяви тя.

И разказа повече за семейната среда на задържаното момче – с безработна майка и баща, който работи на строежи без договор.

"Родителите му са го неглижирали. Той се е самоотглеждал, така да се каже – скита на територията на страната, хващан е в Червен бряг, не могат да се наложат адекватни възпитателни мерки, тъй като не може да се установи на адрес и към момента нямаме данни те да са му били налагани“, каза още ст. инспектор Цонкова.

Жертвата не е познат на полицията.


Още по темата: общо новини по темата: 14
21.10.2025 Криминален психолог за случая с убития Краси: Как да станат нещата тогава?
21.10.2025 Роднините на Краси: Ако не го съдят като възрастен, ще има око за око, зъб за зъб
20.10.2025 Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
20.10.2025 Майката на убитото момче: 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10.2025 Мъжът, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "Детето умира"
20.10.2025 Народът след убийството на дете: Най-добре изобщо да не се раждаме в държавата, наречена България
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Движението по АМ "Марица" спря
08:59 / 21.10.2025
Не започвайте важни дела и не спорете
08:14 / 21.10.2025
Слънчев вторник с температури до 20 градуса
08:17 / 21.10.2025
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
06:00 / 21.10.2025
Как се сумира осигурителен стаж за пенсия за българите, работили ...
23:04 / 20.10.2025
НИМХ публикува изненадващо "гореща" прогноза за идните дни
22:25 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Детско-юношески футбол
Жандармерия пред община Пловдив
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: