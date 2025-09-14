ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Инфарктна ситуация на Седемте рилски езера
Мъжът се е намирал при езерото Бъбрека в Рила планина. След подадения сигнал, на място са се отзовали планинските спасители от отряда в Дупница. Помощ на спасителите е бил и д-р Николай Николов от Плевен, който им е оказал неизменна подкрепа на място.
"Много благодарим на екипа от хеликоптера, на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, дежурните колеги, както и на всички други, участвали по един или друг начин днес“, посочиха от дупнишкия отряд.
Спасителите пожелават на пострадалия мъж да се възстанови бързо и напълно, а след това отново да обикаля рилските склонове.
От ПСС - Дупница уведомиха, че дежурствата през делничните дни за този сезон са приключили, а през почивните дни, те ще продължат до края на месец септември.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат сре...
21:56 / 14.09.2025
Съпругата на Коцев: Детето пита непрекъснато къде е тати. Казвам,...
21:43 / 14.09.2025
Росен Плевнелиев: Абсолютно скандално!
20:34 / 14.09.2025
Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
19:31 / 14.09.2025
Клиентка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не м...
19:52 / 14.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над Николай Кожуха...
17:31 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS