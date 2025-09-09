ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Имунолог: При някои хора инфекциите протичат леко или без симптоми, а при други застрашава живота им
Автор: Илиана Пенова 16:56Коментари (0)357
©
Защо при някои хора инфекциите протичат леко или без симптоми, а при други - тежко, застрашавайки живота им? Това обяснява имунологът д-р Цветелина Великова: 

Оказва се, че при някои имунни дефицити, наречени inborn errors of immunity, имунната система атакаува сама себе си (immunity against immunity). Нека видим няколко примера за образуване на антитела срещу имунната система, което повишва риска от тежки инфекции:

- антитела срещу повърхностни антигени върху зрелите неутрофили - причина за периферна неутропения, която обикновено се излекува сама преди 5-годишна възраст. Въпреки че е рядко състояние, може да доведе до тежки инфекции ч, причинени от S. aureus.

- антитела срещу С3 конвертаза - води до изчерпване на С3 от системата на комплемента и повишен риск за тежки бактериални инфекции (S. pneumoniae, N. meningitides, H. influenzae, S. aureus, E. coli). Клинично се проявява с тежки рекурентни пневмонии.

- антитела срещу цитокини - неутрализираши тип II интерферон (гама) - повишена възприемчивост към микобактериални инфекции (вкл. бецежит, туберкулоза), проявява се обикновено при възрастни, основно в Азия (наличие на определен HLA хаплотип).

- антитела срещу IL-6 - тежка екзема, дисеминирана стафилококова инфекция, рекурентна кожна (абсцеси) или белодробна инфекция. Много интересно е, че в хода на инфекция CRP не се повишава! (Моя бел. IL-6 стимулира хепатоцитите да произвеждат CRP). Често има висок ИгЕ с или без еозинофилия, ниски паметови В клетки и Th17 клетки.

- антитела срещу IL-17 - води до изолирана или синдромна хронична кожно-лигавична кандидиаза, често се асоциира с APS-1. Може да се наблюдава и при пациенти, лекувани с анти-IL-17 антитела.

- антитела срещу GM-CSF - води до ранна поява на белодробна алвеоларна протеиноза (PAP) заедно с инфекция с Nocardia, микобактерии, хистоплазма, криптококус, аспергилус или други опортюнистични инфекции. Основно се среща в Азия.



- антитела срещу тип I интерферон - тежки, застрашаващи живота вирусни инфекции - HSV-1, CMV, EBV, VZV, IAV, SARS, MERS. Оказва се, че 20% от тежките пневмонии се дължат на тези антитела, както и те могат да обяснят тежко протичане на COVID-19 при ваксинирани с пълен курс пациенти (хипоксемична ковид пневмония). Тези антитела са свързани също с тежко протичане на енцефалити, причинени от арбовируси. Не трябва да се прилагат живи ваксини. Срещат се при 0.5-1% от населението и до 4-8% при възрастни лица над 70 г., което също може да обясни тежкото боледуване от вирусни инфекции при тях. Рискови фактори - терапия с интерферони тип I.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола Бу...
16:49 / 09.09.2025
Бургазлиев пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв сле...
16:35 / 09.09.2025
Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
15:54 / 09.09.2025
До 2037 година мъжете и жените ще се пенсионират на една и съща в...
15:37 / 09.09.2025
Meteo Balkans: Това няма да се случи
15:32 / 09.09.2025
Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!
15:45 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Махаме павираните улици в Пловдив
Женски футбол
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: