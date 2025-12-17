ЗАРЕЖДАНЕ...
|Имотите у нас два пъти по-скъпи спрямо 10 години по-рано
В най-елитните столични квартали квадратният метър вече надхвърля 5000 евро, а очакванията за края на годината са у нас да се се появили още над 20 хиляди нови жилища.
В последните години средната цена на квадратен метър на едно българско жилище, особено в големите градове, може да бъде доста объркваща, тъй като разликата между някои от кварталите е огромна. Затова показваме ориентировъчно от колко до колко може да струва квадратът, поне по последни данни на един от най-големите портали за имоти у нас, пише NOVA.
В края на миналата седмица квадратният метър в София е варирал от грубо 1800 евро в райони като "Левски" или някои части на "Люлин", например, до 5000 евро, че дори и малко повече, в района на Докторския паметник. За пореден път това е зоната с най-скъпи имоти в столицата, но цените в "Изгрев" също почти вече са достигнали тази рекордна сума.
В Пловдив ценовият диапазон се простира от около 1200 евро до към малко над 2500. Последната стойност се отнася за район "Капана". Във Варна е по-скъпо, като горната граница може и да надхвърли 3200 евро на квадрат, докато цените в Бургас са сходни с тези в Пловдив. Квадратен метър в Русе пък може да се купи за под 1000 евро до не повече от 1600-1700.
През юни е отчетен ръст в цените от 15,5% спрямо миналата година по същото време. Жилищата, въведени в експлоатация от януари до края на юни, пък са били над 10 хиляди. Ако тази тенденция продължи и до края годината, очакванията за 2025-а са у нас да се появили над 20 хиляди нови имота.
А какво е движението на цените през последните близо 10 години? Според изчисленията на Европейската статистика, използвайки за отправна точка 2015 година, ръстът през следващите 5 години е сравнително по-плавен, макар и голям. През 2020-а цените на имотите у нас са били по-високи с 37 на сто. След този период обаче кривата рязко тръгва нагоре заради увеличение от понякога дори 20% на година. Така стигаме до днес, когато един имот вече струва двойно повече и дори малко отгоре, отколкото е струвал през 2015-а.
При наемите също има повишение, макар и не чак толкова ударно. Повратният момент тук е 2021 г., след която плавното покачване от 10% по-скъпи наеми през първите 5 години, днес те вече са нараснали с близо 36%.
Отправяме поглед към Европа. Изчисленията на Евростат показват, че днес имотите са по-скъпи навсякъде. Но докато във Финландия през миналата година ръстът е бил от малко над един процент в сравнение с 2015-а, а в Италия - не повече от 12, в Унгария имотите са станали тройно по-скъпи. Над 100% увеличение е регистрираното и у нас. Това е двойно повече от средното за Европейския съюз и ни печели пета позиция измежду всички държави членки по ръст в цените на имотите през миналата година спрямо 2015-а. Гърция не е предоставила данни за тази класация.
Подобна е ситуацията и с наемите. Най-големите увеличения са регистрирани отново в Унгария и Литва – между 70 и 90%, като в тази категория България вече слиза малко по-надолу в класацията.
Въпреки растящите цени на имотите обаче, да имаш собственото жилище продължава да бъде изключително важно на българите. 86% от нас живеят в такова, а 14 на сто са под наем. Всъщност, най-важно това е за румънците и гражданите на Словакия, където над 90% от населението живее в собствен имот. Процентът живеещи в свое жилище и тези под наем е почти равен в Австрия, а Германия е единствената държава, чието население живее повече под наем, отколкото в свой дом.
