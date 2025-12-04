Имен ден празнуват много българи

© Православната църква почита днес паметта на великомъченица Варвара. Св. вмчца Варвара била родена в семейство на езичници. Като девойка приела Христовата вяра и била подложена на мъчения и осъдена на смърт.



Според легендата мълниите, с които поразила своите палачи, я правят покровителка на огъня, гръмотевиците и пожарите, а по-късно и патрон на артилеристите. Народът почита св.



Варвара като закрилница от болести, свързани с обриви, и най-вече шарката. Частица от мощите се намира в софийската църква “Свето Преображение".



На този ден не трябва да ходите на гости и се разхождате вечер. Не се препоръчва консумацията на алкохол на празника. На този ден човек не трябва да обижда жените - това ще донесе нещастие на цялото семейство.



В деня на св. Варвара не може да се спи до късно - вярва се, че в противен случай човек ще бъде сънлив цяла година.



Имен ден празнуват Барбара, Варвара, Варвардан, Вартоломей, Варчо, Варадин, Варка, Варя.