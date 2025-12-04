ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Имен ден празнуват много българи
Според легендата мълниите, с които поразила своите палачи, я правят покровителка на огъня, гръмотевиците и пожарите, а по-късно и патрон на артилеристите. Народът почита св.
Варвара като закрилница от болести, свързани с обриви, и най-вече шарката. Частица от мощите се намира в софийската църква “Свето Преображение".
На този ден не трябва да ходите на гости и се разхождате вечер. Не се препоръчва консумацията на алкохол на празника. На този ден човек не трябва да обижда жените - това ще донесе нещастие на цялото семейство.
В деня на св. Варвара не може да се спи до късно - вярва се, че в противен случай човек ще бъде сънлив цяла година.
Имен ден празнуват Барбара, Варвара, Варвардан, Вартоломей, Варчо, Варадин, Варка, Варя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина авторът на "Една българска роза"
07:46 / 04.12.2025
НИМХ: Студено и дъждовно, на места снежно
07:47 / 04.12.2025
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
23:03 / 03.12.2025
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
19:21 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите ис...
20:43 / 03.12.2025
Хампарцумян: Управляващите прекалиха с арогантността и ниската ст...
19:23 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS