|Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?
Съгласно нормативната уредба - Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и сключения между НЗОК и Българския лекарски съюз Национален рамков договор за медицинските дейности, в случай че здравноосигуреното лице пребивава продължително време в друго населено място, то може да получи медицинска помощ и от друг общопрактикуващ лекар, като направи т.нар. временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) за период от 1 до 5 месеца. При извършване на временен избор, също както и при постоянен избор на личен лекар, гражданите се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор. При изтичане на срока на временния избор извън здравния район, в който е осъществен постоянният избор, се възстановява автоматично последният постоянен избор на личен лекар.
Временен избор на общопрактикуващ лекар може да бъде направен един път в годината - за срок до 5 месеца.
Друга възможност е да се направи нов постоянен избор на личен лекар там, където здравноосигуреното лице пребивава продължително време.
За целта е необходимо да се попълни съответната регистрационна форма (формуляр за временен или постоянен избор), която може да се изтегли от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика "За граждани“, линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.
Попълненият формуляр следва да се представи на новоизбрания личен лекар, заедно със здравноосигурителната книжка, в която лекарят вписва трите си имена и датата на избора.
Извън тези случаи, когато на здравноосигурени лица е необходима медицинска помощ, а те се намират в друго населено място, различно от това, където се намира техният личен лекар, но срокът е по-малък от един месец, те могат да се обърнат към всеки общопрактикуващ лекар. В този случай НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ по повод на остро състояние, на лица, които не фигурират в пациентските им листи.
