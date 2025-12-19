ИЗПРАТИ НОВИНА
Има ли уловка при безплатната доставка след онлайн пазаруване?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:09
©
Какви рискове крие електронната търговия и има ли уловки при безплатната доставка след онлайн пазаруване? 

"Тъй като има оферти, които изтичат след някакви часове, ние много бързаме и не внимаваме за всички условия, включително за таксите за доставка. Добавили сме всичко в кошницата и в зависимост от начина на доставка цената може да е различна. Има бутон, който търговецът е задължен да поддържа - да е изписано ясно колко ще дължи потребителят за тази своя поръчка", каза създателят на платформата "Ние потребителите" Габриела Руменова за Bulgaria ON AIR.

 

Тя подчерта, че не би следвало да има подвеждаща информация.

"За радост, все по-лесно можем да проследим къде точно се намира пратката ни, но понякога тези срокове се променят. Моят съвет към електронните търговци е да предупреждават предварително, че може да има забавяне в доставките в натоварените дни преди празниците", отбеляза Руменова в "България сутрин".

"Зависи от общите условия на търговеца. Сделката е налице от момента, в който ние сме потвърдили, че ще закупим дадените стоки. Ако решим, че няма да отидем да си получим от куриерските служби изпратената пратка, тогава има риск да ни бъдат начислени такси за доставката и връщането обратно към търговеца", обясни Руменова.

Оказва се, че понякога онлайн писмата от търговците към потребителите много приличат на спам и хората ги пренебрегват, без да погледнат дали наистина са поръчвали стока.

В общия случай за облекла, обувки и други имаме 14-дневен срок за отказ. Когато упражним това свое право, ние дължим такса за връщането на стоката, но не дължим такса за доставката. Автоматично не дължим сумата за доставка, съобщи Руменова. 

В някои случаи, когато плащаме с карта и става дума за измама, можем да блокираме плащането през куриера.

Руменова отбеляза, че има и случаи за начисляване на такси при плащане с карта: "Вероятно защото те плащат такса към банката".

Имаме 14 дни да върнем стоката и след това търговецът трябва да ни върне парите по начина, по който сме ги платили, освен ако не се договорим за друг, разясни още създателят на платформата "Ние потребителите".







