|Има изчезнал човек на "Елените", хора отказват да се евакуират!
Той уточни, че министър Даниел Митов пътува към Бургас, за да помогне на координационните щабове.
"Беше въведен планът при бедствия по точка наводнения“, посочи зам.-министърът.
Той уточни, че информацията за 1 загинал човек на "Елените" е потвърдена. Той е бил в подземно помещение в сграда в района на ваканционното селище – на своето работно място.
"Не е бил уведомен за случващото се. Намирал се е на такова място, до което информацията не е достигнала. Изказваме съболезнования на неговите близки“, посочи Тони Тодоров.
Има информация за още един изчезнал човек.
"Навсякъде има екипи на полицията. Евакуация на 30 човека е имало и в Царево, хората са били настанени в пожарната, но вече са по домовете си. На "Елените" е най-сложно, там продължава да вали. Общо 50 човека - гости и персонал на хотелите отказват да се евакуират. Апелирам всички граждани да спазват разпорежданията на властите", казаха още институциите.
