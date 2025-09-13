Илиян Василев: Нула шанс да го сломят!

© След месеци в ареста, под надзора на заптиета и със стягащи белезници — каква усмивка има Благомир Коцев! Усмивка, в която няма страх, няма съмнение, няма дори сянка на пречупване. Нула шанс да го сломят. Това написа в социалните мрежи международният анализатор Илиян Василев по повод това, че кметът на Варна Благомир Коцев остава зад решетките.



"Това е усмивката на човек, който знае защо се бори и за кого стои изправен. Усмивката на човек, който разбира, че истинската сила не идва от властта, а от свободния дух и от вярата в справедливостта.



И когато гледаш към лицата на онези, които му сложиха белезниците — мрачни, озлобени, свити в собствената си нищожност — си спомняш думите, приписвани на Чърчил в отговор на лейди Астор, когато тя го нарекла пиян:



"На сутринта ще бъда трезвен, а вие ще сте все така грозна.“



Те ще си останат все така грозни — и отвън, и отвътре. А той, дори в ареста, остава свободен човек", пише още Илиян Василев.