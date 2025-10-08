ИЗПРАТИ НОВИНА
Илия Лазаров: Има голямо недоволство в ЕНП
Автор: Цоня Събчева 22:08Коментари (0)141
© Bulgaria ON AIR
"Започват много сериозни дебати по различните пера на многогодишната финансова рамка на ЕС. Колегите, особено в Земеделската комисия, са изключително критично настроени“, заяви Илия Лазаров, евродепутат от ГЕРБ–СДС/ЕНП и член на Комисията по международна търговия в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

"Същото е в Регионалното развитие, почти всички ресори са недоволни“, каза още Лазаров.

По думите му, новият ресор – Отбрана и сигурност, "гълта своите пари и те трябва да дойдат отнякъде. Идеята е, че идват за сметка на намаляване на другите фондове“.

"Аз лично също съм доста критичен по тази тема, защото първо трябва да се изясним какъв тип отбрана правим и какво се прави в рамките на НАТО, покрай НАТО, или отстрани на НАТО... Преди да сме наясно с тези неща, да се заложи просто един бюджет за изхарчване е несериозно“, подчерта Лазаров.

Той предупреди, че промяната във финансирането на земеделието и регионалното развитие може да доведе до вътрешнополитически напрежения. 

Лазаров припомни, че подобни конфликти при разпределение на средствата са типични за ЕС: "Когато става въпрос за разпределение, винаги има битка и в крайна сметка се постигат компромиси. 90 на 100 от решенията, които взимаме и гласуваме в пленарна зала, се наричат компромис 1, компромис 2, компромис 3.“

Според евродепутата, вътре в ЕНП също има напрежение спрямо политиките на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Никой не е доволен в цялата ситуация – десните смятат, че се залита по зелените политики, а левите твърдят, че фон дер Лайен не прави достатъчно, за да защити палестинците в Газа“, каза той.

Въпреки това, Лазаров не смята, че ЕНП ще подкрепи вот на недоверие срещу нея. 

По отношение на земеделието евродепутатът заяви, че бюрокрацията трябва да се намали, защото земеделците в Европа губят между 25 и 33 процента от времето си да се занимават с такива процедури: "Това трябва да бъде намалено, естествено в някакви разумни граници. Не може да има безотчетност, която би довела до сериозни злоупотреби, това също е ясно. Така че трябва да се намери разумният баланс в тази сфера", заключи Лазаров.







