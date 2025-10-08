ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Илия Лазаров: Има голямо недоволство в ЕНП
"Същото е в Регионалното развитие, почти всички ресори са недоволни“, каза още Лазаров.
По думите му, новият ресор – Отбрана и сигурност, "гълта своите пари и те трябва да дойдат отнякъде. Идеята е, че идват за сметка на намаляване на другите фондове“.
"Аз лично също съм доста критичен по тази тема, защото първо трябва да се изясним какъв тип отбрана правим и какво се прави в рамките на НАТО, покрай НАТО, или отстрани на НАТО... Преди да сме наясно с тези неща, да се заложи просто един бюджет за изхарчване е несериозно“, подчерта Лазаров.
Той предупреди, че промяната във финансирането на земеделието и регионалното развитие може да доведе до вътрешнополитически напрежения.
Лазаров припомни, че подобни конфликти при разпределение на средствата са типични за ЕС: "Когато става въпрос за разпределение, винаги има битка и в крайна сметка се постигат компромиси. 90 на 100 от решенията, които взимаме и гласуваме в пленарна зала, се наричат компромис 1, компромис 2, компромис 3.“
Според евродепутата, вътре в ЕНП също има напрежение спрямо политиките на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Никой не е доволен в цялата ситуация – десните смятат, че се залита по зелените политики, а левите твърдят, че фон дер Лайен не прави достатъчно, за да защити палестинците в Газа“, каза той.
Въпреки това, Лазаров не смята, че ЕНП ще подкрепи вот на недоверие срещу нея.
По отношение на земеделието евродепутатът заяви, че бюрокрацията трябва да се намали, защото земеделците в Европа губят между 25 и 33 процента от времето си да се занимават с такива процедури: "Това трябва да бъде намалено, естествено в някакви разумни граници. Не може да има безотчетност, която би довела до сериозни злоупотреби, това също е ясно. Така че трябва да се намери разумният баланс в тази сфера", заключи Лазаров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ветко и Маринела - торпеда на прехода
21:10 / 08.10.2025
Грешките, които да избягваме при приготвянето на кисело зеле
20:52 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
19:55 / 08.10.2025
Политолог: Васил Терзиев няма намерения да се кандидатира за през...
18:37 / 08.10.2025
Полиция нахлу в община Несебър и в офисите на РДНСК и РИОСВ в Бур...
17:50 / 08.10.2025
Два абсолютни антирекорда за скорост са регистрирани до Пловдив
17:37 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS