ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономисти: Плоският данък прави България особено привлекателна за чуждестранния бизнес
Това важи както за гражданите, така и за бизнеса, пишат германските издания WirtschaftsWoche и Deutshe Welle.
Според Соня Микли, изпълнителен директор на Германо-Българската индустриално-търговска камара, част от инвеститорите дори са отложили планове заради политическата нестабилност в страната. Макар и след активни информационни кампании, страхът от поскъпване след въвеждането на еврото все още не е изчезнал.
България се представя като държава с по-бърз икономически растеж от средния за еврозоната, но според WirtschaftsWoche страната остава разделена между Изтока и Запада – най-вече по отношение на нагласите между поколенията. Германските компании виждат голям потенциал в България, отбелязва Микли, а икономистът Стефан Колев допълва, че плоският данък прави страната особено привлекателна за чуждестранния бизнес.
През последните години Германия е най-важният търговски партньор на България – към 2022 г. над 3600 германски компании присъстват на родния пазар. Очакванията са, че членството в еврозоната ще даде нов тласък на инвестициите и ще повиши БВП с около 0,7%. Туризмът също може да очаква бум, а отпадането на таксите за превалутиране ще улесни бизнеса.
Но германското издание обръща внимание и на един от най-сериозните проблеми у нас – корупцията. Тя продължава да подкопава доверието в институциите, а според икономиста Красен Станчев коренът на проблема е в съдебната система. Данните показват, че делът на международни компании в публичните проекти е спаднал от 60% на едва 5%.
Макар това да не е пречка за влизане в еврозоната, експертите подчертават, че независимостта на Българската народна банка е ключова. Според Гунтрам Волф от брюкселския мозъчен тръст "Bruegel“ БНБ е "надеждна институция“.
Очаква се членството в еврозоната да подобри инвестиционния имидж на страната.
"Работната култура в Германия и България е подобна, което прави бизнесът лесен“, казва Калин Добрев, мениджър на германския производител Festo, който има завод у нас.
Германският технологичен гигант SAP също разширява дейността си в България, въпреки съкращенията в Германия. Директорът на българския офис Радослав Николов е убеден, че присъединяването към еврозоната ще повиши доверието към страната на международните пазари.
За Европейския съюз приемането на България в еврозоната не е само икономическа стъпка, а и важен геополитически сигнал. Еврокомисарката по разширяването Марта Кос подчерта, че това ще засили връзките на България с ЕС и ще я предпази от външни влияния, особено от Русия.
Българският адвокат Константин Русков, цитиран от Berliner Zeitung, дори твърди, че именно "дългата ръка на Москва“ стои зад част от общественото недоволство срещу въвеждането на еврото. Той обаче допълва, че решението за членството е повече политическо, отколкото фискално.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Домусчиев: Повишаването на данък дивидент в България ще има доказ...
09:18 / 05.11.2025
След Пловдив влаковете за морето ще минават със 160 км/ч през нов...
09:14 / 05.11.2025
Почина бизнесменът Теодор Стоев
08:58 / 05.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Не повече от 15 градуса, облаци и дъжд
08:01 / 05.11.2025
Криминално проявен преби медик
08:02 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS