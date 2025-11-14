ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономист: Със заплата от 10 000 лв. се плаща по-нисък данък от човек с 5000 лв.
"От моя гледна точка България е на ръба да стане богато общество – малко ни трябва. Стоим на прага, но ни е страх да направим крачката към нормализация“, каза той в предаването "12+3“.
Според Събев от години се говори за предстоящ "срив“, но българската икономика продължава да се държи стабилно, макар и без впечатляващи успехи. Най-голямата неизвестна остава процесът на въвеждане на еврото, което според него ще донесе дивиденти, но няма да реши натрупаните структурни проблеми.
Необходим е аргументиран, а не стихиен дебат за бюджета
Икономистът подчерта, че страната се нуждае от сериозен разговор не само за бюджета, но и за икономическата структура. Той препоръчва държавата да стимулира сътрудничество между бизнес и наука чрез консорциуми и подкрепа от Българската банка за развитие, за да се премине към производство на добавена стойност.
"Не трябва да изнасяме толкова много суровини. Например зърното – с него изнасяме и вода. По-добре е да го превърнем в салами, кашкавал, шунка – в краен продукт“, посочи Събев.
Според него премиерът Росен Желязков "разумно“ подхожда към бюджетния процес, като акцентира върху необходимостта от приоритизация. "Не можем да намалим заплатите на учителите и медиците – това подкопава основите на обществото“, допълни той.
Данъчната система: нисък плосък данък, високи косвени налози и регресивност
Събев постави особен акцент върху проблема с регресивната данъчно-осигурителна система. Макар номинално данъкът да е 10%, реалната тежест е различна за различните доходи.
"Човек със заплата от 10 000 лв. плаща със 7–8 процентни пункта по-нисък ефективен данък от човек със заплата 4000–5000 лв. Причината е таванът на максималния осигурителен доход“, обясни той.
Според него България трябва да се "европеизира“ не само чрез приемане на еврото, но и чрез реформа на данъчната система и публичните услуги.
Преувеличена мрачност и нужда от активна държавна политика
Икономистът посочи, че сивата икономика у нас е около 19% – значително по-ниска от Гърция (36%) и Италия (60%). Въпреки това обществените нагласи често са прекалено негативни.
По думите му държавата трябва да заеме по-активна роля в икономиката, за да противодейства на демографския срив и да даде шанс на българите да се реализират в собствената си страна.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Сподели какво ново....
преди 1 ч. и 26 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от бли...
09:42 / 14.11.2025
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност
09:38 / 14.11.2025
Пловдивски "Ситроен Джъмпер" замесен в ПТП в Бургас
09:39 / 14.11.2025
"Железопътна инфраструктура" въвежда нова система за превантивен ...
09:40 / 14.11.2025
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания -...
09:40 / 14.11.2025
Симеонов: В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат...
08:59 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS