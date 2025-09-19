ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономист: Най-голямото поскъпване в търговските обекти е при краставиците
За август спрямо юли най-голям ръст в цената се наблюдава при дългоплодните краставици – увеличение от 10,8%, или от 3,30 лв. на 3,65 лв. за килограм. В същото време картофите са единственият продукт, който поевтинява – с 15 стотинки на килограм.
Главният икономист на синдиката Любослав Костов подчерта, че проблемите се засилват от различията в цените между големи и малки търговски обекти, както и от разликата между цените на едро и на дребно.
"Най-голямото поскъпване в търговските обекти е при краставиците – 7,5%. Имаме проблем с цените в големите и малките търговски обекти. На второ място имаме проблем от гледна точка на цените на едро и дребно“, заяви той.
Общото поскъпване на малката потребителска кошница през август спрямо юли е 0,3%.
Междувременно президентът на КНСБ Пламен Димитров вече изрази публично съмнения за възможно картелно споразумение при ценообразуването на млечните продукти в страната. Синдикатът е подал сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП за допълнителна проверка.
Инфлацията в България за август е 0,1%, а на годишна база достига 5,3%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 766
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Най-голямата сделка на пазара на вземания у нас е за над 1,7 млрд...
15:08 / 19.09.2025
Инцидент на АМ "Тракия"
14:49 / 19.09.2025
Селски кмет: Изкупиха всички имоти, вече нямаме нито къщи за прод...
14:18 / 19.09.2025
КЕВР определи компенсации за битовите потребители на електроенерг...
14:15 / 19.09.2025
Домашната ракия и вино оцеляха
13:58 / 19.09.2025
Изписаха шефа на МВР Русе, състоянието му е добро
13:28 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS