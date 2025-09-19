Икономист: Най-голямото поскъпване в търговските обекти е при краставиците

© Сиренето и млякото отбелязват сериозно поскъпване още по веригата от едро до дребно, показва ежемесечният мониторинг на цените на 21 основни стоки от малката потребителска кошница, изготвян от КНСБ.



За август спрямо юли най-голям ръст в цената се наблюдава при дългоплодните краставици – увеличение от 10,8%, или от 3,30 лв. на 3,65 лв. за килограм. В същото време картофите са единственият продукт, който поевтинява – с 15 стотинки на килограм.



Главният икономист на синдиката Любослав Костов подчерта, че проблемите се засилват от различията в цените между големи и малки търговски обекти, както и от разликата между цените на едро и на дребно.



"Най-голямото поскъпване в търговските обекти е при краставиците – 7,5%. Имаме проблем с цените в големите и малките търговски обекти. На второ място имаме проблем от гледна точка на цените на едро и дребно“, заяви той.



Общото поскъпване на малката потребителска кошница през август спрямо юли е 0,3%.



Междувременно президентът на КНСБ Пламен Димитров вече изрази публично съмнения за възможно картелно споразумение при ценообразуването на млечните продукти в страната. Синдикатът е подал сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП за допълнителна проверка.



Инфлацията в България за август е 0,1%, а на годишна база достига 5,3%.