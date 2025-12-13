ИЗПРАТИ НОВИНА
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15
©
Даже и Хърватия беше по-добре, като влизаше в еврозоната. Това каза в "Интервюто в Новините на NOVA" главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

България е без бюджет за 2026 година. Преработеният проект така и не беше гласуван от парламента, а възможността това да се случи до края на декември е много малка. Ситуацията не е непозната, няколко пъти сме посрещали така новата година, но следващата е по-особена заради новата валута.

“Сутринта попитахме пред парламента депутатите дали има шанс за бюджет до 31 декември. Всеки насочва вниманието към опонента си. Едните казват, че Асен Василев е виновен, други обвиняват Бойко Борисов. Замерват се с политически изречения, но всъщност оставката и предсрочният вот са политически актове. Да слагаш закона за държавния бюджет заложник и да бламираш цялата бюджетна процедура заради политически актове, е предателство", смята Костов. 

По думите му е предателство към работещите, които чакат ръст на заплатите си, предателство е към пенсионерите, които чакат актуализация на пенсиите си по швейцарското правило, предателство е към майките, които чакат ръст на майчинските за втората година.

“Имаше и лоши, и добри параметри, но нали затова има две четения, за да се коригира бюджетът. Нали затова питаха и нас - социалните партньори. Викаха ни, разкарваха ни по Двустранки и Тристранки. Две седмици преговаряхме и накрая ни казаха, че бюджетът е заложник на техните политически игри", коментира той.

Според него е добре, че БСП казаха, че са “за" бюджет. “Хубаво ще е повече партии да го кажат още следващите дни. Надяваме се това да стане до понеделник - да седнат да се разберат поне по тези три бюджета, пък после да ходят на избори".

“Не си представям как ще ходят след 2-3 месеца на избори, ако не приемат бюджет и вместо него удължителен закон, който е до размера на разходите за миналата година, но не повече от приходите. И там вече трябва да избираме какво да плащаме - пенсиите на пенсионерите, заплатите на хората, капиталови разходи ли ще правим, какво ще правим въобще?", попита той.

Костов сподели, че силно се надява управляващите да се стегнат и да поработят малко по празниците. “Важно е да имаме бюджет, а не удължителен закон. Да, ние свикнахме бюджетната година да не съвпада с календарната, но в крайна сметка сменяме паричната единица. Има куп предизвикателства, които трябва да бъдат таргетирани през икономическата политика. Със стария бюджет нищо не правим - само се самозалъгваме". 

“Ние протестирахме преди месец и половина, защото намалиха минималната работна заплата с 15 евро. След това те дадоха заден и я върнаха на 620. А сега вече я намаляват с 70 евро. 470 хиляди души по официални дани работят на минимална заплата. Повечето са в частния сектор, защото там има и недекларирана заетост", обясни Костов.

“Това се случва при положение, че влиза еврото, че при цените на едро и цените на дребно имаме от 30% до 90% разлика. Това го казва КЗК. Сиренето ни е най-скъпото в цяло Европа. Ние на цени го докарахме, но на доходи не просто не вървим напред, а вървим назад, ако нямаме бюджет", каза той.

По думите му швейцарското правило си остава за другата година, стига да имаме бюджет. “Днес 15 въпроса зададохме на депутатите. На нас ни омръзна да преразказваме какво са си мислели и какво искат да кажат всички политици. Тук не става въпрос за лява или дясна идеология. Не става въпрос за това кой е в опозиция и кой е управлявал до вчера. Става въпрос за държавническо поведение. И, ако всички имаме здрав разум, би трябвало да се стегнем и до края на годината да приемем този бюджет, независимо дали ни харесва, или не. По-добре бюджет, който не се харесва изцяло, отколкото никакъв бюджет". 

“При всички положения това ще вкара държавата в поредица от кризи. Ще има секторни и отрасови протести. Припомням, че с бизнеса се разбрахме по тези бюджети, които са вътре в парламента и минаха на първо четене. Ние се съгласихме да не вдигат данъците на бизнеса, както е справедливо и е правилно, а бизнесът се съгласи да се вдигнат доходите, пенсиите, майчинските и всичко това,  което всъщност таргетира хората", коментира Костов. 

Според него не е работа на бизнеса да мисли за работещите, но е работа на правителството да намери максимално компромисен вариант между всички страни в диалога. “Мисля, че постигнахме компромис, но резултатът е нулев". 

“Още другата седмица ще инициираме срещи с всички парламентарно представени партии. БСП се заявиха вече публично, надявам се още партии да ги последват. Ще направим последни опити за диалог, тъй като годината не е свършила. Ако няма ефект, следват протести - национални и секторни. Всички тези хора, които останаха забравени и станаха заложници на тези политически игри, които наблюдаваме цяла есен, ще излязат на улиците и ще изразят своето недоволство", сподели той. 

“Не ми се иска да влизаме в еврозоната и да е такава зимата, тъй като сметките ще дойдат след празниците, хората ще разберат, че нямат ръст на заплатите, минималната ще си е същата и всички ще се гледаме и ще се питаме какво стана", смята Костов.  

По думите му България винаги е изключение. “Даже и Хърватия беше по-добре, като влизаше в еврозоната".


