Икономист: Ако в България стане като в Хърватия, може да има и допълнително увеличение на цените

© Според Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика, влизането на България в еврозоната няма да доведе до увеличаване на лихвените проценти по кредитите. В коментар за БНР той обясни, че лихвените проценти в еврозоната започват да се понижават, а Федералният резерв на САЩ също се очаква да снижи рязко своите ставки.



"ЕЦБ не може да си позволи да има много по-високи лихви от тези в Щатите. Ще има допълнително сваляне в еврозоната и вероятно приближаване на европейските лихви към българските“, коментира Панчев.



В същото време експертът предупреждава, че бързият ръст на кредитирането в България остава проблем.



Панчев отбеляза, че България остава вторият най-горещ имотен пазар в ЕС през 2025 г. По отношение на планираното увеличение на минималната работна заплата до 1213 лева, той коментира, че сегашният механизъм, при който минималната заплата се изчислява като 50% от средната, води до автоматично покачване на средната заплата. Експертът подчерта необходимостта този механизъм да бъде променен, за да се избегне заобикаляне на минималната заплата от работодателите.



По думите на Панчев, обещанието на премиера Желязков да не се вдигат данъци и осигуровки в новия бюджет е смело, но той очаква, че поради дефицита все пак ще се наложи увеличение. "Най-бързо и безболезнено би било увеличаване на ДДС, но това е малко вероятно, тъй като би довело до допълнителна инфлация“, каза експертът. Той изрази надежда, че в бъдеще ще се работи за оптимизиране на разходите.



Панчев отбеляза, че дефицитът и инфлацията са били изпуснати още през 2024 г., като причината е била прекомерната увереност на правителството след положителния конвергентен доклад. Експертът посочи, че ако ситуацията се повтори по модела на Хърватия, това може да доведе до допълнително увеличение на цените.