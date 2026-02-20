ИЗПРАТИ НОВИНА
Идат виелици, навявания и преспи
Автор: Вилислава Ветренска 11:49
©
За утре - 21 февруари, метеоролозите са определили жълт код за значителни валежи от сняг в 13 области от Централна и Източна България и Родопите. Ще има условия за виелици и за образуване на навявания и преспи. Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване днес и през почивните дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. 

За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.


