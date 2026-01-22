Ицо Хазарта: Има сериозни рискове за българското земеделие

© Европейският парламент взе решение да обжалва пред Съда на Европейския съюз споразумението между ЕС и Меркосур. Решението беше прието с минимално мнозинство – едва 10 гласа в полза на предложението, внесено от група евродепутати, сред които бях и аз.



Меркосур е Южноамериканският общ пазар – търговски блок, създаден през 1991 г., в който членуват Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Заедно тези държави формират шестата по големина икономика в света, с общо население от около 270 милиона души.



Общо седем български евродепутати подкрепихме резолюцията споразумението да бъде изпратено в Съда на ЕС. Това са: Елена Йончева и Танер Кабилов (независими, издигнати от "ДПС – Ново начало“); Петър Волгин, Станислав Стоянов и Рада Лайкова ("Възраждане“ / "Европа на суверенните нации“); Ивайло Вълчев (ИТН / Европейски консерватори и реформисти); Ицо Хазарта ("Продължаваме промяната“ / "Обнови Европа“).



Ева Майдел (ГЕРБ / ЕНП) не участва в гласуването.



Останалите български евродепутати, издигнати от ГЕРБ, БСП и АПС, гласуваха в подкрепа на споразумението. Сред тях са и Радан Кънев (ДБ / ЕНП) и Никола Минчев (ПП–ДБ / "Обнови Европа“).



Споразумението ЕС–Меркосур, определяно като най-мащабното търговско споразумение в историята на Европейския съюз, беше подписано преди едва четири дни. С решението на Европейския парламент обаче то няма да може да влезе в сила до произнасянето на Съда на ЕС. Подобна процедура може да отнеме до две години.



Темата за споразумението се обсъжда задълбочено в Европейския парламент през последната година. В България обаче тя остава сравнително слабо позната и рядко коментирана в публичното пространство.



Ицо Хазарта обясни защо е взел това решение:



"През последните месеци получих изключително голям брой писма от български земеделски производители. Проведох разговори с много от тях, включително и с фермери от различни региони на страната. Мнението им беше категорично и единодушно – те виждат сериозни рискове за българското земеделие в този вид на споразумението.



Паралелно с това обсъждах темата и с различни политици. Там позициите не бяха еднозначни – имаше аргументи както "за“, така и "против“.



В крайна сметка стигнах до извода, че когато едно споразумение засяга най-пряко именно производителите и фермерите, най-правилният подход е техният глас да бъде чут. Моето решение и моят вот в Европейския парламент отразяват именно това убеждение", пише той в страницата си във фейсбук.