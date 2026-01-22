ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ицо Хазарта: Има сериозни рискове за българското земеделие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:46Коментари (4)496
©
Европейският парламент взе решение да обжалва пред Съда на Европейския съюз споразумението между ЕС и Меркосур. Решението беше прието с минимално мнозинство – едва 10 гласа в полза на предложението, внесено от група евродепутати, сред които бях и аз.

Меркосур е Южноамериканският общ пазар – търговски блок, създаден през 1991 г., в който членуват Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Заедно тези държави формират шестата по големина икономика в света, с общо население от около 270 милиона души.

Общо седем български евродепутати подкрепихме резолюцията споразумението да бъде изпратено в Съда на ЕС. Това са: Елена Йончева и Танер Кабилов (независими, издигнати от "ДПС – Ново начало“); Петър Волгин, Станислав Стоянов и Рада Лайкова ("Възраждане“ / "Европа на суверенните нации“); Ивайло Вълчев (ИТН / Европейски консерватори и реформисти); Ицо Хазарта ("Продължаваме промяната“ / "Обнови Европа“).

Ева Майдел (ГЕРБ / ЕНП) не участва в гласуването.

Останалите български евродепутати, издигнати от ГЕРБ, БСП и АПС, гласуваха в подкрепа на споразумението. Сред тях са и Радан Кънев (ДБ / ЕНП) и Никола Минчев (ПП–ДБ / "Обнови Европа“).

Споразумението ЕС–Меркосур, определяно като най-мащабното търговско споразумение в историята на Европейския съюз, беше подписано преди едва четири дни. С решението на Европейския парламент обаче то няма да може да влезе в сила до произнасянето на Съда на ЕС. Подобна процедура може да отнеме до две години.

Темата за споразумението се обсъжда задълбочено в Европейския парламент през последната година. В България обаче тя остава сравнително слабо позната и рядко коментирана в публичното пространство.

Ицо Хазарта обясни защо е взел това решение:

"През последните месеци получих изключително голям брой писма от български земеделски производители. Проведох разговори с много от тях, включително и с фермери от различни региони на страната. Мнението им беше категорично и единодушно – те виждат сериозни рискове за българското земеделие в този вид на споразумението.

Паралелно с това обсъждах темата и с различни политици. Там позициите не бяха еднозначни – имаше аргументи както "за“, така и "против“.

В крайна сметка стигнах до извода, че когато едно споразумение засяга най-пряко именно производителите и фермерите, най-правилният подход е техният глас да бъде чут. Моето решение и моят вот в Европейския парламент отразяват именно това убеждение", пише той в страницата си във фейсбук.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Абсолютно е така! Четете опаковките и разберете какво има вътре и от къде идват стоките! Друг пример от вчера - круши от Китай и български круши едни до други в голяма верига магазини...българските бяха по-скъпи с малко. От нас си зависи дали ще останат пловдивските/българските/европейските стоки и производства!
+1
 
 
решението е в нас-аз лично не купувам вносно нищо ако има българско на пазара-а то си има-само иска да си отваряш очите-не бих ял китайски мед за 4-5 лв като знам откъде да си взема истински за 12лв
+1
 
 
Тоз па рапър и от земеделие почна да разбира и то от международни споразумение за земеделието...Иначе най-обичам като някой се изтипоса и каже с много хора говорих - за, против и взех това решение в текст от 15 изречения кой друг и как гласувал, ама пропуснал да напише по 3 прости изречения за ЗА и ПРОТИВ, които е чул и обсъждал толкоз много! С една дума вЕрвайте ми аз съм добрия и ТАКА ТРЯБВА, ама обосновка НУЛА - "щото аз го казвам"! НЕ ни трябва как са гласували другите, трябва ни синтезирано ЗАЩО ти си гласувал ТАКА в 3 изречения от разговорите ти с хората...
+1
 
 
Решението в този вид щяло да засегне нашите земеделци и фермери? Според мен нашето земеделие в този му вид….не съществува, то е тук, но на книга заради субсидиите. Потребителя у нас и сега се храни с вносни зеленчуци и месо, а зърнарите жънат нивята си с ….Ферарита и Ламборджини.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение
12:26 / 22.01.2026
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна ...
12:16 / 22.01.2026
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
12:17 / 22.01.2026
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекар...
12:17 / 22.01.2026
Диян Стаматов за увеличените учителски заплати: Колегите не одобр...
11:23 / 22.01.2026
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по пътищата, възможни са ог...
11:04 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Тенис от Пловдив и региона
Президентска партия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: