ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ицо Хазарта: Има сериозни рискове за българското земеделие
Меркосур е Южноамериканският общ пазар – търговски блок, създаден през 1991 г., в който членуват Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Заедно тези държави формират шестата по големина икономика в света, с общо население от около 270 милиона души.
Общо седем български евродепутати подкрепихме резолюцията споразумението да бъде изпратено в Съда на ЕС. Това са: Елена Йончева и Танер Кабилов (независими, издигнати от "ДПС – Ново начало“); Петър Волгин, Станислав Стоянов и Рада Лайкова ("Възраждане“ / "Европа на суверенните нации“); Ивайло Вълчев (ИТН / Европейски консерватори и реформисти); Ицо Хазарта ("Продължаваме промяната“ / "Обнови Европа“).
Ева Майдел (ГЕРБ / ЕНП) не участва в гласуването.
Останалите български евродепутати, издигнати от ГЕРБ, БСП и АПС, гласуваха в подкрепа на споразумението. Сред тях са и Радан Кънев (ДБ / ЕНП) и Никола Минчев (ПП–ДБ / "Обнови Европа“).
Споразумението ЕС–Меркосур, определяно като най-мащабното търговско споразумение в историята на Европейския съюз, беше подписано преди едва четири дни. С решението на Европейския парламент обаче то няма да може да влезе в сила до произнасянето на Съда на ЕС. Подобна процедура може да отнеме до две години.
Темата за споразумението се обсъжда задълбочено в Европейския парламент през последната година. В България обаче тя остава сравнително слабо позната и рядко коментирана в публичното пространство.
Ицо Хазарта обясни защо е взел това решение:
"През последните месеци получих изключително голям брой писма от български земеделски производители. Проведох разговори с много от тях, включително и с фермери от различни региони на страната. Мнението им беше категорично и единодушно – те виждат сериозни рискове за българското земеделие в този вид на споразумението.
Паралелно с това обсъждах темата и с различни политици. Там позициите не бяха еднозначни – имаше аргументи както "за“, така и "против“.
В крайна сметка стигнах до извода, че когато едно споразумение засяга най-пряко именно производителите и фермерите, най-правилният подход е техният глас да бъде чут. Моето решение и моят вот в Европейския парламент отразяват именно това убеждение", пише той в страницата си във фейсбук.
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 мин.
0
преди 55 мин.
+1
преди 1 ч. и 22 мин.
+1
преди 1 ч. и 44 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение
12:26 / 22.01.2026
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна ...
12:16 / 22.01.2026
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
12:17 / 22.01.2026
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекар...
12:17 / 22.01.2026
Диян Стаматов за увеличените учителски заплати: Колегите не одобр...
11:23 / 22.01.2026
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по пътищата, възможни са ог...
11:04 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS