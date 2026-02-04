ИЗПРАТИ НОВИНА
ИТН се срещна с президента Йотова: Ние бяхме против промените в Конституцията
Автор: Марияна Стойчева 13:40
© ФОКУС
Започна срещата на държавния глава Илияна Йотова с представители на ПГ на "Има такъв народ" за името на бъдещия служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС

От името на ПГ на ИТН дойдоха народните представители Тошко Йорданов, Станислав Балабанов и Павела Митова.

"Лично за мен тези срещи са много състоятелни. Моите убеждения са, че държавата не бива да спира и няма да го направи, докато редовно правителство няма. Необходима е споделена отговорност между бъдещия кабинет и парламента. Имаме много големи проблеми, работим с удължен бюджет, той не беше предвиден за страна в еврозоната. Трябва да се справим и с ценовия шок, както и с работата на общините", каза Йотова. 

"Моят избор за служебен премиер е силно стеснен, 5- ма дадоха положителен отговор, ще трябва да избера от тези на 5. Отговорността за този избор е изцяло на Народното събрание след промените в Конституцията", допълни Йотова. 

От своя страна председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов заяви: 

"Вие сте президент в една интересна ситуация, натоварена сте с очаквания", каза той. Протестите на бяха организирани от ПП-ДБ под наслов "Не на бюджета". Те протестираха и викаха срещу бюджета. Ние направихме грешка, но бюджетът беше изтеглен и разговорът със социалните партньори бяха възстановени", каза Йорданов. 

Депутатът припомни, че от ИТН са били против промените в Конституцията, късащи президентските правомощия за избора на служебен премиер. 

"Два пъти сезирахме КС за промените при избора на служебен премиер, които доведоха избор между ограничен брой лица от "домова книга", заяви той.

Йорданов коментира кандидатите за служебен премиер по следния начин: 

"Има двама политически оцветени - Андрей Гюров беше председател на ПГ на ПП, а Димитър Главчев беше председател на НС от името на ГЕРБ. От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете. Може би трябва да изберете някой, който не е партийно оцветен". 

"Трябва да се търси избор на фигура, която е максимално дистанцирана от ясна политическа фигура, която е била в българския парламент под една или друга форма. В противен случай няма да е полезно за българските граждани да се допуснат шарлатаните да влязат отново във властта през задния вход", заяви Станислав Балабанов.

По-рано през деня президентът се срещнат с представители на ''ДПС-Ново Начало" и "БСП-Обединена левица". От ПГ на "Възраждане" също бяха поканени, но не отидоха.



Зареждане! Моля, изчакайте ...



