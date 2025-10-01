ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|И втората проба на Бургазлиев показа употреба на наркотици
На 14 август 2025 г. в курортния комплекс "Слънчев бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявайки АТВ, блъсна петима пешеходци, сред които три деца. При инцидента най-тежко пострада 4-годишният Мартин и неговата майка Христина, като жената почина три седмици по-късно след усложнения.
На Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на тежки телесни повреди и смърт. Първоначалната кръвна проба показва наличие на наркотични вещества, а на 1 октомври 2025 г. разследващите потвърждават, че и втората проба също е положителна.
Пострадалото дете бе изписано от болницата на 30 септември и предстои дълъг период на възстановяване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 65
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Депутатите на крака за световните вицешампиони по волейбол
13:07 / 01.10.2025
Изрод застреля благороден елен в Родопите
11:52 / 01.10.2025
Родители да не връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъств...
11:41 / 01.10.2025
Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно
10:50 / 01.10.2025
НОИ с информация за изплащането на пенсии и обезщетения
10:54 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS