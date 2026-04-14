Христо Стоичков посети Туркменистан. Мисията на Камата в бившата съветска република е в качеството му на посланик на програмата на ФИФА "Футбол в училище".

"Открих още една прекрасна страна, чието сърце тупти с футбола! В Туркменистан е пълно с деца, които искат да играят, да се учат, да се развиват!

Отношението на хората към мен е просто фантастично! Благодарение на ФИФА и програмата "Футбол в училище" открих още една дестинация, където със сигурност ще се върна един ден!", пише Модерния ляв във Фейсбук.

Стоичков публикува и снимки, на които е запечатано как позира с традиционен местен калпак и пече по хляб.

Стоичков изнесе открит урок за стотици деца на националния стадион в Ашхабад. Домакините го нагостиха с типичните местни храни и му подариха традиционната туркменистанска шапка.

Туркмениста́н е държава в Централна Азия. Граничи с Афганистан и Иран на юг, Казахстан на север, Узбекистан на североизток, а на запад с Каспийско море. Столицата е Ашхабад.